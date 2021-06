El segundo gol a los ingleses, el relato de Víctor Hugo Morales, el "mi sueño es jugar un Mundial", la música de "Live is Life", hasta la camiseta de Argentinos Juniors y Boca... No faltó casi nada en el emotivo y bien realizado, aunque exiguo, homenaje a Diego Armando Maradona en la previa del partido que animan las selecciones de Argentina y Chile en sus respectivos debuts de la Copa América 2021, realizada en Brasil.

"Que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca este amor que me tienen", sentenció el propio Diego de archivo (palabras de su discurso de despedida en 2001 en la Bombonera) para finalizar la sorprendente producción audiovisual, que aprovechó el juego de imágenes para aparentar su proyección sobre el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro en el que se juega el clásico trasandino.

Previamente, el seleccionado argentino realizó la preparación física también con "Live is life" de fondo, la canción que Maradona utilizó para su emblemático entrenamiento en la previa del partido entre Bayern Múnich y Napoli por las semifinales de la UEFA 1989.

La imagen de Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre de 2020, se proyectó en la pantalla gigante del estadio Nilson Santos de Río de Janeiro en el inicio de los ejercicios físicos del equipo que hoy tiene como figura y símbolo a Lionel Messi.

El baile, la acrobacia con la pelota, los botines de cordones desatados y un tarareo despreocupado quedaron en la inmortalidad. Diego hizo célebre hasta un calentamiento previo.

Algunos jugadores del seleccionado argentino no se resistieron y se quedaron mirando las imágenes.