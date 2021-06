La legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira pidió al gobierno de la Ciudad que implemente campañas de difusión sobre los cuidados para evitar los contagios de coronavirus aún después de recibir la vacuna. “Hay que seguir cuidándose, porque una persona aún vacunada contagia, y mucha gente no lo sabe”, advirtió Neira.

“Pensamos que es necesaria una campaña de difusión: el reparto de un pequeño instructivo en el momento en que la persona recibe la vacuna en el que explique, primero, que en las primeras dos o tres semanas todavía no hace efecto la inmunidad. Esto, en general, la gente lo sabe. Pero aún después hay que tener cuidado, porque uno puede contagiarse y no tener síntomas, o convivir con personas que todavía no están vacunadas y hay un riesgo para ellos si no tomamos las precauciones”, dijo en diálogo con PáginaI12.

El reclamo fue formulado en un proyecto de declaración presentado ante la Legislatura. En el texto se propone que la Ciudad use los canales de comunicación establecidos para enviar el turno y el centro vacunatorio para reforzar la idea de que se debe seguir usando barbijo, manteniendo la distancia social, la ventilación de los ambientes y el lavado frecuente de manos. La campaña debería incluir, además del material impreso para los centros vacunatorios, material audiovisual para las redes sociales y los medios de comunicación masivos.

Neira recordó que la Ciudad de Buenos Aires “tiene una incidencia mucho mayor a los 500 casos cada 100 mil habitantes, con lo cual no abandonó la situación de alarma. Si bien bajó la ocupación de camas de terapia intensiva, hay que saber que es en parte porque se agregaron más camas. Es decir que la incidencia que tenemos es alta, y por ende seguimos en estado de alarma, según los criterios epidemiológicos objetivos que se establecieron y que se llevaron a la ley, y que nos indican que tenemos que tener cuidados mayores a los que hoy tenemos”.

La legisladora cuestionó, en este sentido, que el gobierno porteño no aplique el criterio de tener menos de 500 casos cada 100 mil habitantes para abrir las escuelas. “No se puede estar todas las semanas generando una discusión acerca de cada una de las aperturas o cierres, y menos aún con la apertura de las escuelas, que es un tema tan sensible y complejo. En la Ciudad tenemos que hacer un esfuerzo social por bajar los casos, más de lo que han bajado, para poder estar entre los parámetros que nos permitan tener una presencialidad menos riesgosa. Con estos niveles de contagio, muchas ciudades en el mundo no permiten las clases presenciales”.

"Consideramos que el ansiado propósito de disminuir la morbilidad-mortalidad y el impacto socioeconómico ocasionados por la COVID-19 en Argentina, está cada vez más cerca pero para lograrlo requerimos, como hasta ahora, del esfuerzo y compromiso de todos. Una campaña informativa y precisa acerca de los cuidados de las personas vacunadas viene a contribuir en el lugar del compromiso necesario", concluye el proyecto de declaración.