Acostumbrado a ser noticia dentro y fuera de las canchas, Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista, y no por su actuación en el duelo de este martes entre Portugal y Hungría por la Eurocopa. Es que durante la conferencia de prensa previa al partido, e incluso antes de su inicio, el crack luso tuvo un gesto que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El delantero de Juventus se sentó y rápidamente posó su mirada sobre las dos botellas de gaseosa Coca Cola que se ubicaban sobre el escritorio a modo de publicidad. Tras analizar la situación algunos segundos, el portugués las tomó y las ubicó a algunos centímetros, fuera del plano televisivo, ubicando en su lugar la botellita de agua -sin marca- que lo acompañaba desde antes. "Agua", expresó el crack a modo de justificación y levantando la botellita como un trofeo, seguido de un "Coca Cola", en tono despectivo.

La historia no terminó ahí. De acuerdo al diario deportivo español Marca, el precio de la acción de la marca de gaseosa se desplomó en el mercado bursátil europeo tras el gesto de Cristiano Ronaldo. Una baja del 1,6 por ciento que significarían 4 mil millones de dólares si se tiene en cuenta la valuación total de la empresa.

En cuanto a lo futbolístico, el ya veterano delantero se refirió a la que será su quinta Eurocopa (ganó la edición de 2016). "Llevo 18 años jugando a un alto nivel. Si estuviera empezando ahora, con 18 o 19, tal vez no dormiría pensando en mi futuro. Pero a los 36 años lo que venga será para bien, sin importar si me quedo o me voy (de la Juve), eso no es lo más importante ahora. Ahora estoy centrado en la Eurocopa", declaró el capitán luso.

Aunque ningún otro jugador ha participado en cinco Eurocopas, el portugués no le dio demasiada importancia al hito: "Ese récord es bonito, pero el más importante es ganar el segundo europeo consecutivo".

"A nivel personal, no soy el mismo jugador que era hace 18 años, hace diez o hace cinco años. Lo más importante de un jugador de fútbol es adaptarse. Ahora soy más maduro. Si un jugador quiere jugar durante muchos años necesita saber cómo adaptarse. Y los números hablan por sí mismos desde los 18 a los 36", valoró el delantero, quien aclaró que está dispuesto a jugar donde el entrenador lo disponga. "Para mí el lugar no es lo importante. Lo importante es que el equipo gane. Cualquier lugar es bueno, lo importante es ganar y ayudar al equipo", concluyó.