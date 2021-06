Una escena de sexo oral entre Batman y Gatúbela fue removida de un inminente proyecto de DC luego de que los editores del comic señalaran que "los héroes no hacen eso". La comunidad de fanáticos arde con la noticia de que DC Comics le pidió a los realizadores de la serie animada Harley Quinn que borren una escena que mostraría al Caballero de la Noche practicándole sexo oral a Catwoman.

El co-creador Justin Halpern dio detalles al sitio especializado Variety: "En la tercera temporada de Harley Quinn, teníamos un momento en que Batman bajaba a la entrepierna de Catwoman. Y en DC nos dijeron 'No pueden hacer eso. No pueden hacer eso, de ninguna manera. Los héroes no hacen eso'". Y agregó: "Nos dijeron 'Se trata de que nosotros vendemos juguetes de héroes. Es difícil vender un juguete si Batman está practicándole sexo oral a alguien'".

La noticia fue recibida con consternación por los fans de DC y espectadores de Harley Quinn (que en Estados Unidos se emite a través de HBO Max, dirigida a público adulto); en las redes se multiplicaron los mensajes que señalaban la hipocresía de que a nadie hasta ahora pareció preocuparle vender juguetes que en las películas infligen serios daños físicos a los villanos a los que se enfrentan.