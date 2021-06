El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la directora del PAMI, Luana Volnovich, visitaron la tarde de este martes el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, donde concretaron la firma de convenios con seis intendentes del conurbano bonaerense, en el marco de la campaña de vacunación contra la gripe que lleva adelante el Gobierno nacional.

En el acto estuvieron presentes el intendente local, Alberto Descalzo; sus pares de Merlo, Gustavo Menéndez; de Hurlingham, Juan Zabaleta; de Moreno, Mariel Fernández; de Morón, Lucas Ghi; de Malvinas Argentinas, Leo Nardini y la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

El convenio firmado aborda la etapa de postvacunación centrado en Colonias recreativas y Plazas PAMI como un espacio de bienestar, integración y esparcimiento con diversas actividades deportivas y culturales para mejorar la autoconfianza y la integración social. Asimismo el turismo de corta y media distancia con actividades recreativas y de esparcimiento con una oferta gastronómica, de alojamiento y excursiones.

Asimismo, PAMI amplió la red de vacunatorios municipales y farmacias en toda la Provincia de Buenos Aires, garantizando el cuidado de la salud de las personas mayores y teniendo en cuenta que más del 85 por ciento ya se encuentra vacunado contra la covid-19.

“La pandemia retrasó la agenda que el gobierno tenía previsto desplegar. El compromiso político indicaba un rumbo totalmente distinto a la Argentina que abandonaba hospitales y la salud pública. Nuestro país se había decidido a partir del voto popular abandonar ese modelo de especulación financiera, transitar un camino de producción y de empleo” subrayó Cafiero.

Y agregó: “En esa campaña, Alberto proponía junto a muchos y muchas de los que están hoy aquí, recuperar una bandera para el PAMI, que era volver a los medicamentos gratuitos y lo hizo apenas asumió”.

“Nuestro compromiso es con la salud pública y con este tipo de hospitales y obras, que no son de un gobierno o de otro. Lo que pasó en esos 4 años de desidia es algo que no debe suceder nunca más, porque estos hospitales son de la gente y no merecen el destrato que tuvieron en ese tiempo” enfatizó el jefe de Gabinete.

“Tiene que seguir adelante la campaña de la gripe a través del trabajo integral entre el gobierno nacional y los municipios que es muy importante para poder llegar a cada uno de los rincones de nuestro país y de este modo garantizar la salud de nuestros adultos mayores”, resaltó.

Por su parte, la titular del PAMI adelantó que “en los próximos días vamos a empezar una obra enorme en este hospital, que era el sueño de Néstor y que estuvo 4 años cerrado”. Y destacó: “este convenio que firmamos hoy es sumar a la red de farmacias, donde el PAMI históricamente hace la campaña de vacunación, a los centros de vacunación y a los municipios, que es muy importante”.

“Tenemos un hospital que abrimos, gracias a la decisión política de un presidente que decidió jerarquizar el PAMI, proteger a los adultos mayores y hacerlos un eje prioritario”, aseveró Volnovich y destacó que “en los próximos días vamos a llegar al 90 por ciento de nuestros afiliados vacunados y por lo tanto nos ponemos a pensar la agenda del futuro para cuando puedan salir de sus casas, y para eso armamos este sistema de colonias, de actividades en las plazas y microturismo con las diferentes intendencias.”

También estuvieron presentes en el acto el subdirector Ejecutivo de PAMI, Martín Rodríguez; el subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos; el director del Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, Fernando Ali; y representantes de los Centros de Jubilados y Jubiladas de Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Morón, Moreno y Malvinas Argentinas.