El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, visitó este miércoles los estudios de IP Noticias Edición Central y defendió la expropiación de terrenos ociosos donde el Estado pueda tomar uso para construir viviendas. "La ley de expropiación es del año 1977. Hay planificación territorial en todo el mundo porque no solo permite mejorar los desarrollos del Estado, sino que también beneficia a los privados. Si no trabajamos desde el Estado para generar suelo urbano, vamos a fracasar en nuestro propósito de llevar adelante la construcción de viviendas", definió en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

De esta manera, respondió a los entredichos que se habían suscitado desde la oposición, cuando Ferraresi presentó el último lunes el Plan Nacional de Suelo Urbano. Y enseguida se recordó que en Avellaneda, donde él era intendente antes de asumir el ministerio, existe una ordenanza que permite expropiaciones. "En Mar del Plata también existe la misma ordenanza que hay en Avellaneda", remarcó el ministro.

"No se trata de expropiar terrenos baldíos, porque en el municipio no hay terrenos libres, sino de desarrollos que terminaron paralizados durante años. En Avellaneda hay muchas fábricas abandonadas", concluyó. Por otro lado, adelantó que se está trabajando con los sindicatos para que también se involucren en la generación de suelo urbano y en los planos de viviendas, para que la entrega de las mismas no sea por el sistema financiero sino por el trabajo de la gente.