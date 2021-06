“La desigualdad que estamos viendo en la educación virtual va a tener consecuencias catastróficas para los sectores más vulnerables de nuestra provincia”, consideró Oscar “Cachi” Martínez, diputado provincial del Frente Renovador-PJ, quien presentó varias iniciativas para mejorar la educación virtual en la provincia, al que sumó un proyecto de ley para que el canal público de la provincia y medios de comunicación privados colaboren con la difusión de contenido curricular. Es decir que sean los canales de televisión de toda la provincia los que mantengan el contacto escolar, ante la inequidad que significa la falta de conectividad para amplios sectores.

La nueva propuesta de Martínez se suma a las que ya ingresó en la legislatura provincial. “Quienes tenemos responsabilidades para con los santafesinos que nos han votado debemos dejar de lado cualquier diferencia política y estamos obligados a tratar de compensar la enorme brecha que se agranda día a día entre aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que pueden acceder a la conectividad y los que no”, planteó al momento de argumentar.

“Por eso, seguimos proponiendo ideas para poder sortear la dramática situación que estamos viviendo en materia educativa. En abril de 2020, presentamos un proyecto para dotar con dispositivos móviles con conectividad a alumnos y alumnas de todos los niveles de la educación obligatoria, sean de instituciones de gestión oficial o privada, que necesitasen este insumo para mantener su vínculo pedagógico con la institución", rememoró Martínez las iniciativas ya presentadas, que se complementaron, en junio del año pasado, con un proyecto para otorgar créditos en 36 cuotas a tasa 0% para el acceso de los y las docentes a la tecnología". En los dos casos, todavía no fueron puestos en marcha. "Ambos proyectos tienen la media sanción de la Cámara Baja, ahora falta la decisión política”, recalcó.

Martínez hizo hincapié en el impacto diferencial de la pandemia en niñas y niños de diferentes sectores sociales. “Tan apremiante es la situación, que un Informe del Observatorio de la Educación de la Universidad de San Andrés del mes pasado se reflejan números estremecedores sobre la educación en la pandemia. Este informe revela por ejemplo que el 20 por ciento de los alumnos y alumnas más vulnerables van a perder el 50 por ciento de los conocimientos adquiridos durante la pandemia, mientras que aquellos que tienen conectividad van a perder solo el 25 por ciento, esto quiere decir que las desigualdades en materia educativa de este año y medio van a repercutir de manera catastrófica en el futuro de esos niños, niñas y adolescentes. Las desigualdades de hoy serán aún peores en su futuro”, agregó.

Además, destacó el Plan Federal Juana Manso, lanzado por el Mnisterio de Educación de la Nación y que lo considera un faro a seguir por la provincia de Santa Fe. “Esta nueva plataforma educativa federal permite vincular a alumnos y docentes mediante aulas virtuales gratuitas, con contenidos abiertos y multimedia para los niveles primario y secundario, gracias a la participación conjunta de la empresa ARSAT de la que he sido director y del ENACOM donde he colaborado con Claudio Ambrosini antes de asumir como diputado. Por eso insisto tanto con este tema, porque sé del potencial que tienen ambos para colaborar activamente para que la educación virtual llegue a todas y todos los estudiantes, sumando conectividad en las escuelas que aún no tienen acceso, en la formación y capacitación docente y en la distribución de celulares o notebooks”.

En este sentido, Martínez explicó que su nuevo proyecto consiste básicamente en utilizar el canal público de la provincia como así también emisoras del interior para transmitir en horarios centrales de la mañana y de la tarde contenido televisivo educativo basado en la currícula de los diversos niveles y modalidades, centrándose en los contenidos y habilidades que el Ministerio de Educación considere prioritarios. Además solicita que se invite a otros canales de televisión de alcance provincial a participar de este sistema, otorgándoles tanto a radios como a canales de televisión que se adhieran, y durante el tiempo que se lleven a cabo, exenciones en impuestos provinciales y rebajas en las tarifas de energía eléctrica.

Para finalizar, recalcó que “desde el comienzo de la cuarentena que supuso la suspensión de las clases presenciales una de mis preocupaciones fue la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes teniendo en cuenta las enormes desigualdades que ya existían pero que se agudizaron en estas circunstancias, entre aquellos que tenían las herramientas tecnológicas necesarias para continuar su educación virtualmente y aquellos que no. En este contexto, el Estado debe garantizar el derecho a la educación”.