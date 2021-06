La comisión del Senado brasileño que investiga el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro anunció este jueves que abrió una investigación criminal contra el ministro de Salud, Marcelo Queiroga; su antecesor, el general Eduardo Pazuello, el excanciller Ernesto Aráujo y otras 11 personas vinculadas al presidente. El relator de la comisión, Renán Calheiros, afirmó que evalúan incluir a Bolsonaro entre los investigados.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) anunció este viernes , a través de su relator, Calheiros, del conservador Movimiento Democrático Brasileño (MDB), la lista de personas a investigar. Entre ellos aparece Fabio Wajngarten, exsecretario de Comunicación, un bolsonarista del ala comandada por el astrólogo Olavo de Carvalho, gurú de la extrema derecha afincado en Virginia, Estados Unidos. En la lista de citados también está la actual secretaria de Gestión del ministerio de Salud, Mayra Pinheiro, conocida como la “capitana cloroquina” por haber diseñado la estrategia para utilizar ese remedio contra la malaria como una suerte de tratamiento preventivo para la Covid-19. El exsecretario de Salud del estado de Amazonas, Marcellus Campelo, también está dentro de la lista de 14 personas a investigar, específicamente por su gestión frente a la falta de oxígeno en los hospitales de Manaos donde en enero murieron asfixiados pacientes con Covid-19.



Este viernes se registraron 98.832 casos nuevos de enfermos y 2.495 fallecidos, según lo detallado por las autoridades sanitarias. A la fecha, Brasil acumula un total de 17.801.462 infectados por coronavirus, 498.499 muertos y 16.077.483 pacientes recuperados.

Los 14 citados

Además de los funcionarios mencionados, la lista publicada en el matutino O Globo también incluye por ahora a: Elcio Franco (ex secretario ejecutivo de Salud); Arthur Weintraub (asesor especial de la Presidencia); Carlos Wizard (empresario); Fabio Wajngarten (ex secretario de Comunicación); Franciele Francinato (coordinadora del Programa Nacional de Vacunación); Hélio Angotti Neto (secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación e Insumos Estratégicos en Salud del Ministerio de Salud); Marcellus Campêlo (ex secretario de Salud de Amazonas); Mayra Pinheiro (secretaria de Gestión y Trabajo del Ministerio de Salud); Nise Yamaguchi (médico); Paolo Zanotto (médico) y Luciano Dias Azevedo (médico).





Responsabilidad bolsonarista

El relator de la CPI afirmó que también están analizando investigar al presidente Jair Bolsonaro. “La prohibición es (sólo) por la no comparecencia a declarar (…) si la jurisdicción favorece la investigación quiero decir que sí, investigaremos”, afirmó Calheiros citado por O Globo. “Si no podemos traerlo a declarar, podemos hacerle preguntas por escrito (…) si surgen hechos evidentes, como ha sido el caso, la CPI tendrá que exigirle responsabilidades. Ante la evidencia, es imposible no exigirles responsabilidades. Sería un fracaso en el cumplimiento de nuestro papel”, agregó el relator de la comisión que investiga la gestión del gobierno bolsonarista durante la pandemia de covid-19.

Según consigna el matutino O Globo, el relator pidió al equipo técnico de su oficina que verifique si Bolsonaro puede ser investigado por la comisión del senado y de ser así tiene la intención de pedir una declaración por escrito. Calheiros ve en la CPI una forma de evitar que el mandatario continúe difundiendo noticias falsas sobre la pandemia. Esta idea cobró urgencia ante los últimos dichos del mandatario que afirmó que haberse contagiado de coronavirus protege más que la vacunación, algo que va en contra de lo que apuntan los especialistas. "Ya me considero, mejor dicho, ya estoy vacunado, entre comillas. Todos los que tuvieron el virus están vacunados, incluso con más eficacia que las vacunas porque tuvieron el virus dentro del cuerpo. Entonces se acabó la discusión, el que contrajo el virus, está vacunado", afirmó el mandatario. Según Calheiros, "estamos en una situación difícil porque hay un loco en la presidencia de la República que todos los días ataca a los brasileños".

Bolsonaro contra la ciencia



Bolsonaro además arremetió contra la vacuna CoronaVac del laboratorio chino SinoVac producida por el prestigioso Instituto Butantan, un laboratorio del estado de San Pablo. La mayor parte de la población brasileña fue inmunizada por CoronaVac y AstraZeneca. "Haber tenido coronavirus inmuniza mucho más que esa vacuna CoronaVac, que tiene apenas el 50 por ciento de eficacia", dijo Bolsonaro, que reiteró que será "el último brasileño a vacunarse".



El director del Instituto Butantan, Dimas Covas, lamentó que el movimiento negacionista se haya fortalecido en Brasil, cuando el país se acerca al medio millón de muertos por covid-19. "Nunca hubo una mortandad tan alta en Brasil y parece que las personas están jugando con esa realidad", aseguró Covas, que desde 2017 dirige la institución. El directivo también apuntó contra Bolsonaro por la indefinición a la hora de cerrar contratos con las farmacéuticas, como al regulador Anvisa, por la demora en aprobar el uso de emergencia de la Coronavac. "Si esos aspectos hubieran sido encarados como prioridad, Brasil podría haber sido uno de los primeros países del mundo en iniciar la vacunación", sostuvo.