El advenimiento de la pandemia y la expansión del trabajo remoto transformaron el paisaje del centro porteño. Dejó de ser una zona caracterizada por el frenesí de los oficinistas, de turistas paseando por la calle Florida y un enjambre de peatones realizando trámites. Ahora, en el centro hay oficinas vacías, locales con las persianas bajas y unos pocos bares abiertos. A partir de esta situación, el legislador del Frente de Todos Manuel Socías presentó un proyecto de ley para recuperar esa área de la Ciudad. La iniciativa plantea posibles soluciones, tanto para propietarios como para inquilinos.

La propuesta es convertir al centro porteño en un área residencial que regrese algo de vitalidad a lugares icónicos como el Bajo porteño, la calle Florida, los alrededores de Plaza de Mayo y la zona de Tribunales, según explicó el legislador a PáginaI12.

El proyecto delimita un polígono territorial donde se aplicaría la normativa, trazado al norte por la avenida Santa Fe, al sur por la avenida Independencia, al este por Leandro Alem y Paseo Colón y al oeste por Entre Ríos y Callao. En ese área se estima que se podrían reconvertir en el plazo de cinco años entre 3000 y 4000 viviendas.



De acuerdo con el proyecto, quienes tengan oficinas y estudios en esa zona y estén interesados en reconvertir sus propiedades podrán presentar un proyecto y obtener un crédito a tasa subsidiada para llevarlo a cabo, financiado con un fideicomiso de afectación exclusiva.

“En la Capital Federal el 40 por ciento de las oficinas están vacías. La crisis, en este caso, ayudó a alinear intereses que no estaban alineados, el de los propietarios y los inquilinos. La gente que tiene oficinas no tiene negocios para hacer. El objetivo del proyecto es generar un estímulo para que los propietarios conviertan las oficinas en viviendas. Para eso, hay que cambiar nuestra mirada sobre la vivienda, tenemos que modificar la demanda y la oferta. Con esta política aumentamos la oferta y acompañamos la demanda”, expresó el legislador.



A partir de la creación de un fideicomiso, se financiará el Programa de Reconversión Edilicia del Centro Porteño, mediante el otorgamiento de créditos a personas propietarias y su función de garantía de los contratos de alquiler allí enmarcados.

El proyecto, al cual tuvo acceso este diario, explicita que "la tasa de interés a la cual se ofrecerá el monto a financiar para la reconversión edilicia no podrá ser superior al 70 por ciento de la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya obtenido de las colocaciones de Letras del Tesoro emitidas en el último ejercicio".



Los beneficiarios serán las personas propietarias que busquen obtener un crédito para la reconversión de oficinas y estudios profesionales en viviendas únicas, de acuerdo a los alcances que establezca la Autoridad de Aplicación del Registro Integrado de Gestión de Alquileres. Y, eventualmente, aquellas personas inquilinas que se registren en el Registro Integrado de Gestión de Alquileres y requieran de una garantía del contrato de alquiler.



Las viviendas deben cumplir con ciertos requisitos, como contar con "una cocina y un baño de primera categoría como mínimo" y no tener menos de 27 metros cuadrados. Además, los propietarios deberán comprometerse a finalizar las obras en los 180 días posteriores al otorgamiento del crédito, con la posibilidad de una prórroga por única vez de 60 días.

“El problema habitacional no es solo de las clases bajas, hoy en día las clases medias también sufren este problema, si esto es exitoso, estaríamos liberando departamentos de otros barrios y eso ayudará a bajar el precio. Estariamos generando un ancla con el conjunto del mercado de alquileres.” agregó Socías

“Lo que tiene el microcentro es que es uno de los rostros de Argentina, es un activo del país y no podemos permitir que ese patrimonio arquitectónico se degrade. Si no hacemos nada se degrada el entorno urbano o la peor alternativa, que lo tomen desarrolladores inmobiliarios y concentre el precio en la propiedad. La propuesta es no caer ni en la degradación ni en la concentración”, concluyó el legislador.