La vicepresidenta Cristina Kirchner llamó a una sesión especial para este jueves en la que se buscará convertir en ley el proyecto de "zona fría" y la iniciativa de cupo laboral travesti trans. La convocatoria es para este jueves a las 14:00 con un amplio temario que además incluirá también la prórroga del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece las medidas restrictivas por la emergencia Covid-19 y el proyecto de ayuda a los transportistas escolares.

En el orden del día de la sesión, los senadores votarán el decreto parlamentario 8/21 firmado por Cristina Kirchner para prolongar por dos meses la actividad presencial y remota en la Cámara alta, tanto en comisiones como en sesiones, en el actual contexto de pandemia por coronavirus.

Luego, se tratará el proyecto de "zona fría" que amplía el régimen de beneficios en las tarifas de gas con descuentos de entre un 30 y un 50%, incorporando nuevas provincias y localidades que poseen bajas temperaturas.

De acuerdo al Gobierno, el beneficio tendrá un impacto de reducción tarifaria en el 28% de la población, llegando así a un 44% de los usuarios de gas por redes de todo el país. El régimen ya se encuentra vigente en la Patagonia (incluida La Pampa), en Malargüe (Mendoza) y en un sector de la Puna, con un total de 849.965 beneficiarios. Con la extensión del régimen, se incorporarán 3.140.000 de nuevos hogares con tarifa diferencial por zona fría, pasando así a un total de 4 millones de beneficiarios.

La iniciativa, que ya tiene media sanción de Diputados, extenderá el beneficio a localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, además de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires con clima frío o templado-frío.

El proyecto de ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero garantiza para integrantes de este colectivo un cupo no inferior al 1% de total del personal en organismos del Estado de los tres poderes, ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado. La iniciativa, que lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos activistas del colectivo trans víctimas de travesticidios, llega también con media sanción de la Cámara de Diputados. Entre los beneficios que estipula la ley para este personas pertenecientes a este colectivo está la posibilidad de ingresar al puesto de trabajo aunque la persona no haya completado los ciclos de formación educativa, pero se exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios.

A su vez, la iniciativa prevé incentivos en las contribuciones patronales de 12 y 24 meses (dependiendo del tamaño de la empresa) en caso de contratar personal de este colectivo. La ley también contempla el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas de este colectivo, garantizando capacitación para el acceso al beneficio. Por otra parte, no se tendrán en cuenta los antecedentes contravencionales para el ingreso al trabajo, así como tampoco los antecedentes penales que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.

Al final de la sesión, el Senado tratará el proyecto de ley, ya sancionado en Diputados, que aumenta el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros para ser destinado a los transportistas escolares, a raíz de la crisis en la que está sumergido ese sector por la pandemia.