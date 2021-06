El acertijo

Un hombre compró un día 20 perdices por 8 dólares, a razón de dos dólares cada cinco perdices. Al día siguiente quiso vender estas mismas 20 perdices, al mismo precio que las compró y ganar algo por su trabajo, ¿cómo cree usted que puede cumplir sus deseos?

Respuesta: Dividió las 20 perdices en dos partes iguales, en una parte puso las diez mejores, y en la otra las diez peores. Hecho esto, vendió cada pareja de las diez mejores por un dólar, y cada tres de las peores por otro dólar. De esta manera se venden cinco perdices por dos dólares, como al principio las compró. De las buenas sacó cinco dólares, y de las peores tres dólares sobrándole una perdiz. Es decir, sacó 8 dólares y le quedó una perdiz (de las peores) como ganancia.

Cuál Es?

La ONU alertó la semana pasada sobre el aumento del mercado de drogas en la web oculta —conocida también como "profunda" o "invisible"— y pidió una mayor regulación de las criptomonedas para ponerle freno. Aunque los mercados de narcóticos en la web oscura surgieron hace menos de una década, ya generan ventas anuales por valor de 315 millones de dólares, según el Informe Mundial sobre Drogas difundido en Viena. Pese a que ese monto es una pequeña fracción del multimillonario negocio de las drogas, las ventas se han cuadruplicado entre 2011 y 2017, y el uso frecuente durante los confinamientos de los servicios por Internet puede haberle ayudado a crecer. Según la ONU, el cannabis domina el mercado en la web oscura, a la que se accede con aplicaciones y navegadores especiales, aunque también hay una amplia presencia de drogas sintéticas y precursores químicos para fabricarlas.

El billete

El Banco de Inglaterra acaba de poner en circulación un nuevo billete de 50 libras en el que aparece Alan Turing, el científico británico considerado padre de la informática y visionario de la inteligencia artificial. El billete, que contiene el rostro de quien fue responsable de descifrar el lenguaje secreto utilizado por los nazis, llega a las calles del Reino Unido en el 109 aniversario de su nacimiento. A pesar de sus brillantes contribuciones, su carrera terminó súbitamente tras ser procesado por homosexualidad en 1952. Dos años después de su condena, murió. Aunque los médicos forenses determinaron que se trató de un suicidio, su familia mantiene que fue un accidente. El 24 de diciembre de 2013, la reina Isabel II del Reino Unido promulgó el edicto por el que se exoneró oficialmente al matemático, quedando anulados todos los cargos en su contra.

Millonarios

La pandemia de covid-19 tuvo un impacto económico grave para millones de personas en el mundo, aunque no para todos. Según una investigación de la firma de consultoría financiera suiza Credit Suisse, la cantidad de millonarios en el mundo aumentó en 5,2 millones de personas y ahora supera los 56 millones en todo el mundo. Eso significa que en 2020, alrededor del 1 por ciento de los adultos en todo el mundo se hicieron millonarios por primera vez. La recuperación de los mercados de valores y el alza de los precios de la vivienda ayudaron a impulsar su riqueza.

La posta

La capital de Turkmenistán, en Asia Central, fue catalogada como la ciudad más cara del mundo para los trabajadores extranjeros. Ashgabat, una ciudad de aproximadamente un millón de habitantes, encabezó una encuesta de costo de vida de 2021 realizada por la consultora Mercer. El ranking sitúa a Ashgabat por encima de la ciudad más cara del año pasado, Hong Kong, que ocupó el segundo lugar, seguida de Beirut en Líbano y Tokio en Japón. El informe anual clasifica a 209 ciudades según el costo de gastos como vivienda, transporte y alimentación.

El dato

La Corte de Apelaciones del Reino Unido corroboró el jueves pasado que los repartidores de la empresa de entrega de comida a domicilio Deliveroo son "autónomos", y no tienen, por tanto, derecho a negociar de manera colectiva sus condiciones laborales y salariales. Según recordó la empresa británica, se trata del cuarto dictamen judicial en este país que determina que sus riders son autónomos. Esta corte rechazó un recurso del Sindicato de trabajadores independientes británico (IWGB) después de que en 2017 se denegara el permiso para que los repartidores accedieran a la negociación colectiva para mejorar sus condiciones, con base en que no eran considerados "trabajadores" de la empresa, por lo que no estaban sujetos a los términos de la legislación que regula las relaciones laborales.