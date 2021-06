DOMINGO 27

MÚSICA

Pedro Aznar Con un repertorio de canciones que hace muchos años no canta y los temas que todos quieren escuchar en sus conciertos, Pedro Aznar presenta hoy en solitario su primer concierto del año, que será transmitido online. Después de haber realizado otras cinco presentaciones por streamings durante 2020, el artista regresa al formato presentando un show completamente nuevo. La carrera musical de Pedro Aznar es muy conocida, pero no por eso menos rutilante: fué integrante de Seru Giran y Pat Metheny Group, compartió estudio y escenario con artistas legendarios, como Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Fito Paez, Leda Valladares, Lila Downs, Pablo Milanés, Caetano Veloso, Jairo, Soda Stereo, Juan Manuel Serrat, Gal Costa o León Gieco.

A las 21, entradas disponibles en https://bue.tickethoy.com/entradas-musica/pedro-aznar-en-concierto-en-streaming

Sebastián Loiacono En formato trío el saxofonista interpretará reconocidas canciones de la era del Swing. En noviembre de 2019 Sebastián Loiácono grabó su primer disco como líder junto a Harold Danko, Jay Anderson y Jeff Hirshfield, el cual acaba de editarse a través del sello RivoRecords. Es parte del Mariano Loiácono Quintet, la Big Orchestra del CCK, el Julia Moscardini Group, y lidera su propios trío y cuarteto. Sebastián Loiácono en saxo tenor, Mariano Loiácono en trompeta y Pablo Raposo en piano.

A las 17, en Aldo´s Palermo, Arévalo 2032. Entrada: $1100.

ARTE

Joaquín Aras Presenta Los primeros pintores eran cazadores, una muestra que explora los puntos de encuentro entre las imágenes y rastros de la violencia y el placer estético en las artes visuales; indagando sobre “las similitudes y diferencias formales entre una escena de un crimen y una obra de arte”. El proyecto “retoma una tradición pictórica vinculada al gesto impulsivo y primitivo (abstracción lírica, informalismo, el arte destructivo), y al cine policial y de terror; para preguntarse sobre los límites del placer estético, el morbo y la ética/estética de la violencia. Pintar es tan primitivo como la violencia. Los primeros pintores eran cazadores. Pintaban a sus víctimas (bueyes, jabalíes) y también a las amenazas que los rodeaban. Las escenas de caza, con el tiempo abandonadas por la pintura, se actualizan en el siglo XX en el cine de terror”. Hasta el 2 de julio.

En Piedras Galería, Rivadavia 2625, Piso 4. Con cita previa.

TEATRO



Happyland El espectáculo de Alfredo Arias, en clave de music-hall y con el humor tan personal que es una marca del director argentino, transporta al espectador al pasado de Isabelita como bailarina en el cabaret de Panamá donde conoció a Perón, un encuentro que torció su destino y la llevó a convertirse en la primera presidenta del país y una de las figuras más incómodas y controvertidas de la historia argentina reciente. Con Alejandra Radano, Carlos Casella, Florencia Anca, Marcos Montes, María Merlino y Adriana Pegueroles,

A las 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $600.

LUNES 28

CINE

Implosión En 2004, Rodrigo Torres y Pablo Saldias tenían quince años. Eran alumnos y compañeros en una escuela de Carmen de Patagones (una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires). Un día como cualquier otro un compañero de clase les disparó con el arma que le robó a su padre militar. Hoy, Rodrigo y Pablo tienen más de treinta años. En Implosión se interpretan a ellos mismos en una ficción construida a partir de una hipótesis: viajar más 1000 kilómetros para intentar reencontrarse con aquel compañero de clase al que los une un pasado doloroso. La película de Javier Van de Couter, escrita junto a Anahí Berneri, narra un viaje incierto que devela cómo los dos protagonistas lidian con ese pasado a través de la ficción.

A las 19, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av Triunvirato 4444.

13.000 km de Siria Para conmemorar el Día Mundial del Refugiado/a en homenaje a las personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo, la plataforma pública y gratuita Contar estrenó el documental 13.000 km de Siria. Se trata de una producción que narra las historias de las familias que dejan Siria, un país afectado desde hace años por las guerras. El documental describe cómo la Argentina representa un refugio para estos migrantes que tienen la intención de dejar atrás el miedo y la incertidumbre. La película dirigida por Fernando Lojo muestra el arduo camino de descubrir un nuevo idioma, las complicaciones para tener trabajo y las incertidumbres sobre el futuro. También retrata cómo estos migrantes cargan con la sombra de lo que dejaron atrás.

Disponible en https://www.cont.ar/

ARTE

Un decir Cámara, un espacio de experimentación curatorial dentro de Barro Galería, presenta una muestra curada por Guillermo Daghero, artista visual, poeta, editor e investigador, quien reúne en Un decir a siete artistas muy diferentes en sus orígenes, carreras y preocupaciones artísticas pero con un interés en común: la palabra y el texto. Las palabras, el fragmento escrito o el cuerpo del texto es la imagen del conjunto de obras que componen la muestra: “Las fuentes de estos textos-cuerpos son muy diversas: la literatura clásica como en el caso de Huenú Peña, la música para Pauline Fondevilla, la exploración de su biblioteca personal para Hernán Camoletto, la posibilidad de un alfabeto que cree palabras de acuerdo al contexto para Nicolás Machado, un acto de purificación como lo es para Rocío Moreno o la exteriorización de pensamientos y reflexiones propias para Soledad Sánchez Goldar y Facundo Días”. Hasta el 17 de julio.

En Barro Galería, Caboto 531. Gratis.

Marina de Caro Presenta Tierra de las emociones perdidas, un ejercicio en el cual la artista se pregunta: "¿Cómo mostrar los diálogos posibles entre el arte y la educación? ¿es posible un manifiesto visual? El arte es la gran tierra donde ensayamos otros mundos posibles y, sin duda, es un espacio para compartir. La escuela es la gran tierra donde ensayamos otros mundos posibles y sin duda es un espacio para compartir”. La muestra incluye una escultura de yeso y bronce, manteles/espacios para Picnic pintados al óleo sobre textiles, trece pinturas suspendidas realizadas en óleo sobre papel, cosidas a máquina; y una escultura flotante en alambre de aluminio. Acompaña la exposición una entrevista realizada a la artista, por la periodista, crítica de arte y curadora Marie Maertens. Se podrá visitar a partir de hoy con cita previa y respetando el protocolo.

En Ruth Benzacar Galería de Arte, J. Ramírez de Velasco 1287. Gratis.

MARTES 29

ETCÉTERA

Estados de ánimo del surrealismo En el marco de la exposición Terapia, hoy y el miércoles 30 de junio se desarrollará de forma virtual este congreso que apunta a discutir la actualidad del surrealismo, o de los surrealismos, tanto en Argentina como en otras regiones. Partiendo del lugar central que la exhibición le otorga a este movimiento desde una mirada que excede el campo de las artes visuales, incorporando artistas y obras que no se habían visto desde esta óptica, el encuentro propone ir de momentos históricos y programáticos hacia la actualidad, pensando el surrealismo como una constante irresuelta aún vigente. Durante los días del encuentro habrá intervenciones académicas, propuestas de artistas, ensayos libres, proyecciones y debates.

De 15.30 a 21, disponible en http://malba.org.ar/

ARTE

Ahora, en este instante La artista coreana Kim Yun Shin presenta una muestra en donde aborda el concepto chal-la: el momento preciso en que sucede algo. La exposición reúne algunas de sus obras pictóricas, escultóricas y performáticas más emblemáticas. La muestra cuenta con la curaduría de Cecilia Medina y la coordinación general de Teresa Ran Kim -directora del Museo Kim Yun Shin-, y narra, a través de una selección de 34 obras, momentos en los cuales acontecieron hechos sociales y políticos de trascendencia mundial, que fueron transformadores para la vida y la obra de la artista coreana. Hasta el 6 de agosto

En el Centro Cultural Coreano, Maipú 972. Gratis.

Capturas poéticas sobre el trabajo MACSur invita presenta la muestra 24x7, capturas poéticas sobre el trabajo. “El trabajo establece lazos con otros. Esos lazos pueden ser de colaboración, cooperación, competencia, sometimiento, explotación. En el intercambio de bienes y servicios, cada cultura dará diferentes formas a los vínculos que se determinan en el ámbito laboral. Hoy, la forma del vínculo laboral es el borramiento de la división del trabajo y el tiempo libre, diluida imperativamente por los dispositivos digitales de comunicación. La experiencia espacio-tiempo en el trabajo se presenta como un todo invasivo sin diferencia entre la vida pública y privada” (Fragmento del texto curatorial de la muestra curadora por Olga Correa).

El catálogo en formato digital de la muestra estará disponible en https://linktr.ee/Macsur

CINE

Chico ventana también quisiera tener un submarino En un crucero que recorre las costas patagónicas, un marinero descubre un portal mágico que conduce al departamento de una mujer en Montevideo. Mientras tanto, un grupo de campesinos se topan con una aterradora cabaña de concreto cerca de su pueblo en Filipinas. Dos historias se entretejen en un laberinto cinematográfico en donde las personas se encuentran y se pierden a sí mismas. En algún lugar entre las oscuras salas de máquinas y las salas de estar de clase media, entre el mar y la jungla, las personas se observan con curiosidad, escepticismo y ansiedad. Ópera prima de Alex Piperno.

A las 16 y 19, del 24 al 30 de junio, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635.

MIÉRCOLES 30

ARTE

El color es una línea en el tiempo “En la forma y el color se inicia la obra de Verónica Di Toro. Sus investigaciones se traducen en series que son exhibidas por primera vez, donde explora una interrelación fundamental dentro de la abstracción geométrica. En sus trabajos, se apropia del cuadrado como núcleo que avanza como un mismo elemento cambiante, donde por momentos se funde, se independiza, genera vínculos, se va complejizando e incluso se sintetiza. Al igual que maestros como Albers, Tomasello, Espinosa, esas exploraciones sobre una misma forma, que denomina ´Cuadrículas´, demuestran las muchas posibilidades que ofrece un camino aparentemente estrecho”, explica Joaquín Almeida, curador de esta muestra que reabre sus puertas tras las restricciones.

En el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano - MACLA, Calle 50 entre 6 y 7, La Plata. Gratis.

El atajo En palabras de Sandra Juárez, curadora de la exposición: “El atajo (de José Luis Landet) presenta un camino corto hacia el repertorio de ideas que nutren las obras del artista sobre el desplazamiento del autor y sus preguntas sobre quién produce los objetos culturales, quién los distribuye y quién los consume. El método Landet se despliega en múltiples acciones de recolección de imágenes, selección, clasificación y archivo. Escribe, hace bocetos y puebla numerosas bitácoras. La metodología se asemeja a la arqueología procesual y dirige su investigación a encontrar vestigios culturales a los que denomina ruinas civilizatorias y es a partir de estos materiales que realiza una apropiación radical y poética de las imágenes, sean estas pinturas o piezas gráficas”. De miércoles a domingos.

En el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, Av. Almirante Brown 1031. Gratis

Paraísos artificiales Fundación Andreani presenta “Paraísos artificiales, antología de poesía en la web”, un ciclo de videos sobre poesía digital y tecnopoéticas contemporáneas realizado en colaboración con la Universidad Nacional de las Artes (UNA). La primera temporada tiene tres episodios que destacan las obras de Rafaël Rozendaal, Ana María Uribe y Belén Gache. Los videos fueron realizados por la artista visual Marcela Sinclair y el escritor y crítico literario Juan José Mendoza y utilizan la poesía visual como lenguaje para abordar la obra de cada artista. Los tres capítulos cuentan con Alan Courtis como músico invitado.



Disponible en https://www.youtube.com/FundacionAndreaniOk

MÚSICA

Romina Péchin La cantante y compositora de La Pampa presenta “Legionario”, el primer single de su nuevo disco, Huesos. La canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, es una pieza de pop experimental que funciona como un adelanto del segundo disco de la artista, que cuenta con la producción artística de Juan Ibarlucía (Pommez Internacional) y es editado a través del sello Territorio. A mitad de camino entre Buenos Aires y La Pampa, entre la llanura rural y la ciudad abigarrada, la obra de Romina Péchin se despliega como una especie anfibia entre los entornos digitales y la sonoridad analógica y tradicional de las voces, las maderas y las cuerdas. Esa ambivalencia ya había quedado insinuada en Monte, su disco anterior de 2015, y ahora con Huesos, cuyo sonido se expande en nuevas direcciones.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=6lObNYj_qAA

JUEVES 1°

MÚSICA

Andrés Hayes El saxofonista y compositor Andrés Hayes presenta su nuevo disco, Siete (Club del Disco). Está integrado por composiciones propias y dos canciones en colaboración con la joven cantante y compositora Juana Sallies. El septeto se completa con el trompetista Juan Cruz de Urquiza; Ezequiel Dutil en contrabajo; Bruno Varela, batería; Damien Poots y Ramiro Franceschin en guitarras. Una novedad de este álbum es la introducción de dos guitarras con sonidos bien diferenciados que dialogan de forma alternada con la base rítmica y los vientos. Otro diálogo interesante se produce en los contrapuntos y unísonos que se generan entre el saxo tenor de Hayes y la trompeta de Juan Cruz de Urquiza. Como en otras ocasiones, Hayes remite y evoca a otros artistas: “El Aura” es un homenaje a Duke Ellington; y “Juguete Rabioso” a la novela de Roberto Arlt.

Disponible a partir de hoy en https://www.youtube.com/user/andreshayes

Manza Músico, cantante, compositor, productor e ingeniero de sonido, Mariano “Manza” Esain produjo, grabó y mezcló más de cien discos, incluyendo Pez, Mimi Maura, Siempreterno, Mataplantas, Coiffeur y Blues Motel, entre muchos otros. Integró varias bandas que marcaron la escena independiente porteña de los últimos años: Martes Menta fue la primera; luego Menos que Cero ; y Flopamanzaminimal, trío acústico compartido con Florencia Lestani y Ariel Minimal, con un CD elegido por casi todos los medios como uno de los discos del año 2003. Por último Valle de Muñecas, con un estilo que conjuga bases potentes con cuidados arreglos de guitarras y una sensibilidad propia en las letras.

A las 17, en la terraza de Niceto Bar, Niceto Vega 5507. Entrada: $500.

Yamile Burich Se crió en Tartagal, aprendió piano pero se enamoró del saxo; conoció Europa tocando en una banda de salsa, vivió en Londres y Nueva York tocando jazz; y al regresar a la Argentina fue pionera con su Jazz Ladies Orquesta y ya lleva editados siete discos como solista. Fanática de Maria Elena Walsh y Astor Piazzolla, Yamile Burich no se detiene: acaba de presentar Bardo, un disco de temas propios, acompañada por un quinteto en el que se combinan apertura armónica, improvisación, espontaneidad y exploración rítmica. El disco ya está disponible en las plataformas digitales.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=49ZG0Yo8pSg

CINE

Los inútiles Amantes del ocio, de la diversión, de una existencia absolutamente inactiva, un grupo de amigos, Alberto, Moraldo, Fausto, Leopoldo y Ricardo, ven pasar sus días y sus noches en las esquinas y los cafés de su pueblo en la costa adriática italiana. Sin embargo, por distintos acontecimientos, sus vidas llegarán a un punto crucial en donde deberán tomar ciertas decisiones. La película de Federico Fellini, protagonizada por Franco Interlenghi, Alberto Sordi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste, Leonora Rufo, Riccardo Fellini, Claude Farell y Carlo Romao, se proyectará en copias 4K para acompañar la reapertura de las salas de cine.

En Cinemark Palermo, Cinépolis Recoleta, Cine Lorca, Atlas Patio Bullrich y Multiplex Belgrano.

VIERNES 2

CINE

Inmortal Ana, una fotógrafa interpretada por Belén Blanco, viaja desde Roma a Buenos Aires. Cuando llega, tras instalarse en un viejo hotel de Constitución, caminando por Avellaneda recibe la visita de su padre fallecido (Patricio Contreras). Después de La boya (2018), Fernando Spiner retorna a la ciencia ficción y la fantasía, territorios de su ópera prima, La sonámbula (1998). “Aquí no hay identidades perdidas ni recuerdos borrados, pero sí un universo paralelo habitado por aquellos que han dejado este mundo. No son muertos vivos pero, como Ana descubre rápidamente, el concepto de almas en pena no parece del todo inapropiado” (Diego Brodersen). Completan el elenco Daniel Fanego, Diego Velázquez y Analía Couceyro

Disponible en http://cine.ar/estrenos

Festival Asterisco En el marco del Día internacional del Orgullo, el Festival Asterisco de cine LGTTBIQ+ regresa a las salas virtuales del Centro Cultural Kirchner con los cortos Bailar y luchar, de José Núñez Maldonado; Memorias reveladas, de Quentin Worthington; Transcendente, de Joaquín Alejandro González; http://desamor, de Lucía Dobal; y el largometraje Canela, de Cecilia del Valle, que narra la historia de Áyax Grandi, un arquitecto de la ciudad de Rosario que a los 48 años decidió ser Canela. Esta película cuenta el paréntesis en su vida cuando decidió operarse. Canela es el camino que la protagonista recorre para llegar a alcanzar el amor de los demas, que la aceptan tal cual es. Las películas estarán disponibles del lunes 28 de junio al domingo 4 de julio.

En https://www.youtube.com/user/CCKirchner

TEATRO

¿Cuántas son muchas? Mujeres y niñas son asesinadas y muchos miran para otro lado. Como si no importara, como si no fuera para tanto, como si las víctimas lo merecieran. Sucede en Ciudad Juárez, en México, donde, se estima, desde 1993 a la actualidad, han muerto más de 3.000 mujeres y más de 600 han desaparecido. ¿Cuántas son muchas? interpela para pensar en la situación cruel y absurda que viven algunas mujeres. La pieza procura mostrar que las mujeres asesinadas no son un número, sino que, por el contrario, tienen nombre, rostro, historia y muchos sueños truncados. Dirigida por Valeria Lorca y basada en el libro de Humberto Robles, Mujeres de arena, es una de las obras de teatro sobre feminicidios más representada y traducida en el mundo durante los últimos 18 años.

A las 20, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná. Entrada: $350.

Las mujeres del General La obra de Rafael Calomino presenta un recorrido por la vida de San Martín enfocado en cada aspecto de su personalidad, preponderando su intimidad y su relación con las mujeres que lo rodearon, dejarán entrever a un General prócer y humano. Se harán presentes los amores, la madre, Remedios, Rosita Campusano y Mercedes. Cada una de ellas permitirá desarrollar un aspecto de su vida en relación a la historia que conocemos. Su madre que, desde el desgarro de su separación, a los once años intuye su compromiso, vigor e inteligencia. Su hija Mercedes y el dolor de no sentirse única, conociendo el valor de su padre por la Patria. El padecimiento de su esposa Remedios, con el sentido de la enfermedad que no la abandonará. Actúan: Daniel Miglioranza, Rosa Ferrer, Silvina Muzzanti, Ligüen Pires, Mercedes Villalba y María Marta Guitart. Dirección: Eduardo Lamoglia.

A las 20, por transmisión virtual y en de manera presencia en El Tinglado, Mario Bravo 948. Entradas: $600.

SÁBADO 3

CINE

Fritz Lang en América El ciclo, que repasa la filmografía creada por el director alemán durante su exilio en Estado Unidos, hoy a las 15 presenta La mujer del cuadro (1944), donde un experto en criminología se ve involucrado con una hermosa mujer que lo sumerge en una trama laberíntica de asesinatos y chantaje; se trata de una de las cumbres absolutas del film noir de los años 40, y quizás también el thriller norteamericano más germánico de Lang. A las 18 se proyectará El espectro del río (1950), donde un novelista intenta abusar sexualmente de la criada de su mujer y termina matándola, y para deshacerse del cadáver le pide ayuda a su hermano. Junto con M, el vampiro negro, el protagonista de esta historia es quizás la criatura más repulsiva de toda la obra langiana.

En la Sala Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530.

MÚSICA

Mujercitas Terror Presentarán un concierto diurno y presencial en formato acústico para repasar su discografía. El trío fue formado por Marcelo Moreyra (guitarra y voz), Daniela Zahra (bajo y voz) y Federico Losa (batería) en Buenos Aires a fines de 1999 y luego de varios cambios (por la banda pasaron diez integrantes) comienza a transitar en el circuito underground porteño. Se formaron establemente como banda en el año 2001 y en el año 2007 editaron su primer trabajo discográfico homónimo. Siguieron los discos de estudio Excavaciones (2011), Fiesta Muda (2015) y Nieblash (2017)

A las 13, en la terraza de Niceto Bar, Niceto Vega 5507. Entrada: $500.

TEATRO



Un día el mar La Casa Nacional del Bicentenario presenta una experiencia escénica y virtual creada por Ariel Farace alrededor de la imposibilidad de encontrarnos. La pieza propone un camino imaginario a recorrer, una manera de estar juntos, juntas, y crear a la distancia un teatro posible. Música, actuación, naturaleza y poesía configuran un espacio común que habitar. Las funciones se realizan en vivo los días 3 y 10 de julio desde Bariloche, Gualeguay y diferentes puntos de Buenos Aires. Creada en el contexto del aislamiento por el Covid-19 en Argentina la obra posee una estructura poética abierta. Cada función puede modificarse. Con: Daiana Antón, Rocio María Aschieri, Francisco Bertín, Francesca Giordano, Candela Gonzalez Tonon, Federico Lehmann y Cristian Meneses.

A las 16, por Zoom y a través del canal en You Tube. https://casadelbicentenario.cultura.gob.ar/actividad/a-las-16-un-dia-el-mar-version-2021/

El equilibrista La historia que cada una de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Con dirección de Cesar Brie y dramaturgia de Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dice Dayub, también protagonista: "Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo". En su tercera temporada, que regresó a escena este fin de semana.



A las 19.30, en Chacarerean Teatre, Nicaragua 5565. Entrada: $1300 y 1100.