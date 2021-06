La dirigente social Milagro Sala cuestionó la decisión de la Junta Electoral de Jujuy, que no le dio permiso para poder sufragar en las elecciones legislativas que se celebraron este domingo 27 de junio, y apuntó contra el gobernador Gerardo Morales por su política de castigo contra los opositores. "Lamentablemente hoy no pude ir a votar porque el presidente de la Junta Electoral no lo permitió. Pero no tuvo argumentos para explicarme los motivos, porque me correspondía ir a votar democráticamente", señaló Sala en una entrevista exclusiva con IP sobre la presentación que hizo su defensa legal y que fue rechazada por las autoridades.

Sobre las elecciones, indicó que se registraron múltiples irregularidades en todo el proceso. "Hubo fiscales que no pudieron ingresar, además fue una vergüenza que el ministerio de Seguridad provincial sea el encargado de controlar las urnas cuando debería ser tarea de Gendarmería", aseveró. "Es increíble la cantidad de recursos que se gastaron para la campaña, hay videos que muestran que se han repartido bolsones de comida, heladeras, cocinas, de todo. Jujuy es una provincia rica, con muchísimos recursos como el litio, el petróleo y el azúcar, y sin embargo, somos la provincia más pobre y estamos endeudados", amplió.

Sobre la negativa al pedido de sus abogados para poder votar y el reciente fallo judicial en su contra por un escrache al gobernador, la dirigente no dudó en señalar a Gerardo Morales. "Me usa como títere, él está acostumbrado a, cada vez que hay campaña, inventarme una causa. Soy el títere de Morales para recaudar votos, porque no puede demostrar obras, ni logros en la salud o en la educación", afirmó. "Hoy lo veía al gobernador acompañando al presidente en el acto en memoria a las víctimas de coronavirus. Es un cararrota. Cada vez que va a Buenos Aires se hace el osito mimoso, pero cuando viene acá se convierte en un oso feroz que se quiere comer a todo el mundo", agregó.

Además, la dirigente jujeña, que permanece detenida de manera domiciliaria, pidió que las autoridades del Gobierno nacional se acerquen a la provincia del norte para corroborar el estado del sistema de salud y las deudas provinciales. "Morales habló del desarrollo de la industria de cannabis en la provincia, pero hay tres cosechas que ya salieron a Estados Unidos y los jujeños no vieron absolutamente nada de la recaudación. Acá no hay aceite de cannabis, hay un narcoestado donde la droga avanzó muchísimo hacia los jóvenes. Si esto sigue así, no sé cuál va a ser el futuro de la provincia. Por eso pedimos que la Nación venga a verificar qué está pasando en Jujuy. En los hospitales, hay muchísima gente contagiada de COVID-19 y centros colapsados", concluyó.