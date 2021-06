Las posiciones del Papa Francisco sobre economía, sociedad y política son conocidas por su condición directa, crítica a la especulación y al rol de los empresarios. Los pocos minutos que el Pontífice expuso ante la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) no fueron la excepción: “Hay que invertir, no esconder la plata en paraísos fiscales”, expresó en un mensaje grabado que abrió el encuentro anual de la organización que nuclea a grandes firmas nacionales y extranjeras y que está presidida por empresarios alimenticio Gonzalo Tanoira.

En ese mismo tono, el Papa ponderó el rol de la pequeña y mediana empresa, cuestionó las finanzas y pidió por más producción y trabajo. Todo en un evento en el que hubo posiciones de algunos participantes que hablaron de la situación empresaria y económica en términos opuestos a los planteos papales.

“La mirada cristiana de la economía y la sociedad es distinta a la mirada pagana, ideológica. Y la construcción de una comunidad justa económica y socialmente la tienen que hacer todos, sindicalistas y empresarios, trabajadores y dirigentes”, arrancó Francisco desde el Vaticano. Y agregó que “tenemos que ir por el camino de la economía social. Seamos realistas, la economía en los últimos decenios engendró las finanzas. Y tienen riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, que creemos que hay mucho y no hay nada. Una inflación de negocios mediáticos. Hay que volver a la economía de lo concreto. Y lo concreto es la producción, el trabajo, las familias, la patria lo concreto”.

A continuación, en un mensaje que duró casi cinco minutos, Francisco aseveró que “en una sociedad donde haya márgenes de pobreza muy grande, uno se tiene que preguntar si la economía es justa o social, o busca intereses personales. La economía es social. Para generar empleo es importante el poder de las pymes, porque de abajo viene la creatividad, siempre. La pandemia nos llevó a esto, donde falta empleo”.

Luego, encaró la crítica más descarnada al establishment. “Hay que invertir en el bien común –explicó- no esconder la plata en los paraísos fiscales. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia, o cuando está rabioso. Todos sabemos, eso que se dice en el campo que cuando la vaca no da la leche algo le habrá pasado que esconde la leche. Cuando escondemos, es porque algo está funcionando mal. Claridad, transparencia y producción… invertir”. Por último, el Papa consideró que “es muy difícil construir sin confianza social. Esos grandes acuerdos de grandes empresas, grandes inversores, lo firman el acuerdo, y cuando están brindando hacen otro acuerdo por debajo de la mesa. Nunca traicionar la confianza”.

La reacción de los ceos

Las palabras papales generaron más revuelo en chats privados que en la pública, en un evento en el que reinaron otro tipo de planteos. El más radical, el del economista de la Universidad Austral Roberto Vassolo, que un rato después del Papa aseguró que “el derecho de propiedad está prácticamente abolido en Argentina, en los últimos 20, 30, 40 años cada repartición fue agregando impuestos”. Y sumó que, por esto, “ese diseño nos obliga a la gran mayoría a navegar con un pie en la formalidad y otro en la informalidad, va contra el primer mandato creador del Génesis. Esa obligación de que las empresas tengan que tener un pie en la informalidad”.

A su turno, José Urtubey, dirigente industrial, se refirió a los dichos de Francisco y dijo a este diario que “es una invitación a una reflexión, y estoy de acuerdo. Los empresarios tenemos que ir a fondo en esta situación, y eso no excluye que haya un diálogo entre sector sindical, empresario y público”.