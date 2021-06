El defensor colombiano John Stefan Medina advirtió que Uruguay "puede no ser espectacular, pero sí es un equipo práctico", de cara al partido que los enfrentará el sábado en Brasilia por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2021.



"Puede que los uruguayos no sean espectaculares, pero sí son prácticos. Llevan mucho tiempo juntos, mantienen un sistema más allá de los nombres y tienen su idea muy clara", puntualizó Medina en conferencia virtual para la prensa.



"De todos modos estamos preparados para enfrentarlos. Vamos a entregarlo todo, tratando de minimizar sus puntos fuertes", añadió el defensor, que podría ser titular a raíz de la suspensión de Juan Guillermo Cuadrado: el volante, una de las figuras del equipo, se quedará afuera por acumulación de amonestaciones.



Medina dijo también que se está jugando una Copa América "atípica", en la que las canchas "no presentan las mejores condiciones y por eso no se ve un juego espectacular", pero sí dijo que es un torneo "muy competitivo, muy peleado para todos".



Por su parte, su compañero Gustavo Cuéllar puntualizó que el mayor descanso con el que llega Colombia, que quedó libre en la última fecha de la fase de grupos, no representa una ventaja. "No nos podemos confiar de que estamos descansados, así como ellos no se pueden relajar porque vienen con ritmo. Todo esto es parte del fútbol, de la planificación, de los detalles", señaló.



Como Medina, el volante remarcó que Uruguay "lleva un proceso de mucho tiempo que ha rendido sus frutos" y destacó que son "aguerridos y fuertes en el juego aéreo", pero dijo que Colombia "puede aprovechar los espacios que ellos dejan".



"Por eso para nosotros es importante tener la pelota. Queremos hacer un buen partido, bien jugado, y trabajamos cada día para buscar opciones de gol y hacer daño al rival", concluyó.