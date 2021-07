Cuando todos esperaban que en la sesión se trate el pedido de desafuero del senador por Rosario de Lerma, Sergio Ramos, se informó en el recinto que el juez solicitante, Ignacio Colombo, había remitido un oficio declarando abstracto su pedido.

El presidente de la comisión de Justicia, Jorge Soto, explicó que Ramos se había presentado de forma voluntaria en el juzgado y permitió que le realicen la extracción de fichas dactilares que la fiscalía venía solicitando desde hace un año, y que el ex intendente de Rosario de Lerma esquivaba bajo el argumento de estar muy ocupado en sus tareas de legislador.

Ahora la causa judicial seguirá su curso, “y la Cámara de Senadores no tiene que emitir ningún dictamen”, contó Soto, y añadió que “Ramos cumplió con lo que había manifestado en la sesión pasada”, en cuanto a que sería respetuoso de las instituciones.

El senador, que se postula para renovar su banca dentro de las filas del frente saencista Gana Salta, afronta una causa por peculado del año 2013, cuando era intendente de la localidad del Valle de Lerma, por el desvío de poco más de $340 mil que la provincia había enviado para la construcción de dos viviendas.

Una sesión acalorada

Ayer se vivió una sesión fuera de lo común en el Senado, en donde hubo cruces de palabras entre algunos senadores por temas que se instalaron a nivel nacional pero que terminaron repercutiendo en la Legislatura provincil.

Ya en la apertura de la sesión, en el momento de homenajes, el legislador por capital, Guillermo Durand Cornejo, fiel a su estilo opositor al actual gobierno nacional, se sumó a las filas de quienes critican el DNU que regula y limita el cupo diario de personas provenientes del extranjero como medida para evitar el ingreso de la nueva variante de coronavirus Delta.

El senador aseguró que la medida es anticonstitucional por negarles el retorno a muchos argentinos en el tiempo estipulado “y porque les genera altos costos”. Quien salió a cruzarlo fue la representante por La Caldera, Silvina Abilés, que le respondió que no “no son medidas caprichosas las que se toman, sino para evitar los contagios”, y le recordó que se había anticipado a quienes viajaban al exterior que esto podía suceder, “no digan que no les avisaron”, ratificó.

Abilés también aclaró que no se está violando la Constitución debido a que “no estamos en un tiempo normal, acá estamos en un momento excepcional de pandemia”, y agregó que “a todos nos gustaría salir de vacaciones, pero estos tiempos nos obligan a acatar normas por la salud de todos”.

Durand Cornejo volvió a pedir la palabra para retomar sus dichos y seguir enunciando algunos artículos de la Constitución Nacional que defienden los derechos particulares de viajar y poder retornar libremente, y se animó a aseverar que “hoy por hoy en ningún lugar del mundo ocurre esto que se les prohíba a sus ciudadanos salir y volver a entrar al país”.

A lo que nuevamente Abilés le refutó que no es que se les impida, “sino que se difiere su entrada por una situación excepcional”, y acotó que algunos constitucionalistas ya habían analizado la situación “y comprendieron que por encima del derecho personal está el derecho a la vida”.

Litio

Más adelante, Durand Cornejo mantuvo otro entredicho, esta vez con el representante por Rosario de La Frontera, Javier Mónico. Esta vez fue porque el legislador capitalino, al igual que sucediera el martes en Diputados, presentó un proyecto de declaración que repudiaba cualquier tipo de intromisión o proyecto que intente nacionalizar los recursos mineros como el litio.

Según Durand Cornejo, a la hora de defender su propuesta, todos los legisladores habían adherido al pedido. Y contó que desde la comisión que trata esos temas están organizando una visita a alguna de las explotaciones para conocer “in situ” su problemática y las expectativas que genera.

“El momento de Salta es este, y no sabemos si va a ser en 2 o 5 años”, subrayó, “debemos proteger y conservar al litio en propiedad de Salta y los salteños”, añadió.

Algo ofuscado, Javier Mónico le pidió a su autor, que muestre el supuesto proyecto de nacionalización del litio, “porque personalmente no lo he visto y desconozco si existe, si alguien lo tiene y me lo puede enviar, se lo agradecería”, indicó. Y luego sostuvo que si no existe “estamos hablando desde el marco de la especulación”, y si eso era así le parecía una falta de respeto.

A su vez relató que la importancia que hoy tiene el litio, “que es un recurso no renovable”, se merece un debate más profundo para su cuidado, porque "estaríamos dejando pasar una buena oportunidad si permitimos que se extraiga el litio y se haga un simple tratamiento de limpieza sin intentar agregarle valor, y que se lo envíe al exterior para que allí le saquen mayor rédito”.

Por último, se dirigió a sus pares para manifestar que “a veces nos quejamos de la falta de federalismo en algunos temas, y nos horrorizamos cuando se habla de un supuesto proyecto de nacionalización que, repito, lo desconozco, pero el año pasado se modificó la ley de regalías de la provincia que perjudica a los departamentos mineros reduciéndoles la alícuota que se cobra a las empresas que allí se radican, y no sé si eso es del todo justo, pero ahí no nos preocupamos tanto por el futuro de esos municipios como sí lo hacemos ahora”.

Durand Cornejo solicitó nuevamente la palabra para reformular su planteo al reconocer que dicho proyecto “no existe, pero es para rechazar algunas pretensiones de funcionarios y diputados de la nación que pretenden quitar el manejo de las explotaciones mineras para nacionalizarlo”.

El legislador aceptó que están “abriendo el paraguas” porque “se dice que hay, o que no hay un proyecto, pero nosotros como salteños tenemos la obligación de defender la autonomía de la provincia y el derecho que nos otorga la Constitución”. El proyecto se aprobó con la disidencia de Mónico.

Día de las Heroínas de la Independencia

Se aprobó el proyecto de ley de la senadora Silvina Abilés para adherir a la Ley Nacional 26.277 por la que se declara el 12 de julio de cada año como “Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América”, en conmemoración del nacimiento de la teniente coronel Juana Azurduy de Padilla.

Abilés indicó que es de fundamental importancia que las mujeres sean visibilizadas en la historia, “durante muchos años hemos visto a los hombres ser los protagonistas en todas las fechas patrias y la gesta libertaria de América”.

El proyecto propone que mensualmente se reconozca a una o dos heroínas, a los fines de que los colegios y las distintas instituciones gubernamentales “hablen de estas mujeres que son parte de la historia y que sin las cuales no hubiese podido haber una Revolución de Mayo, un 9 de Julio o una Independencia en América”.

Nueva Fiscalía Penal en Incidentes Viales

El Senado sancionó un proyecto de Diputados que crea una Fiscalía Penal especializada en Incidentes y Seguridad Vial y un cargo de fiscal penal. A la hora de defender el proyecto de ley, el senador Dani Nolasco explicó que la iniciativa la presentó el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, “para dar respuesta a los pedidos de la sociedad”.

Nolasco destacó que Salta tiene muy altos índices de accidentes, por lo que crear una fiscalía especializada, “dará mejores y más rápidas respuestas a las causas que se abren por estos temas”. Recordó que hace 25 años le tocó perder a una hermana “y hasta el día de hoy no tuvimos respuestas por parte de la Justicia, y como mi familia, hoy hay muchas que esperan que se haga justicia”.

Bosques

Debido al retraso que tiene la provincia en cuanto a la actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que tiene que ser revisado cada 5 años, pero que en Salta no se hizo desde que se sancionó la ley en 2009, el senador por Iruya, Walter Cruz, elevó un pedido de informe al Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable para que eleve detalles sobre la situación actual en relación a la aplicación de las Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y la Ley Provincial 7.543, de Normas de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Salta.

También pidió que informen sobre la conformación del Consejo Revisor de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, sus procedimientos y normativas. Y el cronograma de reuniones participativas.

Cruz indicó que ya recibió numerosas consultas por parte de las comunidades que habitan en el interior de la provincia por el estado de esa norma y los controles que se realizan. Y declaró que si bien la ley fue un avance, “los desmontes se siguieron sucediendo y hay que proteger a los que realmente viven en las zonas de injerencia, que son las comunidades de pueblos originarios y los integrantes de la agricultura familiar”.