El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, derrotó este sábado ajustadamente a Rumania por 24-17, en el inicio de la ventana internacional de julio, que contempla dos encuentros frente al seleccionado de Gales. Previo al inicio del encuentro, el plantel de Los Pumas le brindó un breve homenaje al histórico Héctor "Pochola" Silva, fallecido semanas atrás por la Covid 19, cuando el capitán Julián Montoya y Tomás Cubelli levantaron una camiseta del seleccionado nacional con el número ocho.

El conjunto argentino decepcionó en su debut en la temporada, más allá de algún pasaje de lucidez, frente a un rival de bajo rodaje internacional. En el balance, Los Pumas generaron una deslucida actuación, producto de desatenciones y fallas en el manejo de la pelota, además de cometer doce penales.

Recién a tres minutos del final del encuentro, los argentinos lograron destrabar el empate en 17 tantos y quedarse con el triunfo al lograr su cuarto try tras una veloz corrida de Santiago Cordero para habilitar al mendocino debutante Juan Martín González. Los tantos de Los Pumas llegaron a través de cuatro tries conquistados por Rodrigo Bruni, Santiago Cordero, un try penal y el último del debutante González, a lo que Nicolás Sánchez sumó una conversión. Por su parte, para los rumanos Eugen Capatina marcó el único try, mientras que el fullback Ionel Melinte aportó cuatro penales.

Lo mejor que mostró el conjunto argentino fue en el inicio del encuentro con el dominio en el line y el scrum para marcar tres conquistas. Pero en la segunda parte los rumanos emparejaron el desarrollo e igualaron en 17 tantos con el try conseguido por Capatina y un nuevo penal de Melentine.

Los Pumas continuaron con problemas en el manejo de la pelota y no capitalizaron las oportunidades por severos errores a la hora de definir y falta de concentración, y sobre el final lograron una ajustada victoria frente a un rival de bajo fuste.

Los seleccionados de Rumania y Argentina se enfrentaron en nueve oportunidades, todas con victorias de Los Pumas, que tienen programados otros dos encuentros en Europa ante Gales, último campeón del torneo Seis Naciones: serán en el Principality Stadium de Cardiff, los sábados 10 y 17 de julio.