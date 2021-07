A fines de la última dictadura cívico-militar, una operación de camuflaje tuvo lugar en el ex Servicio de Informaciones, una oficina de la ex Jefatura de Policía de Rosario que funcionó como centro clandestino de detención en pleno centro de la ciudad. Una intervención arquitectónica que no está registrada en los planos, que confunde el relato de los sobrevivientes y oculta las huellas de los crímenes de lesa humanidad es el centro del relato en el documental La arquitectura del crimen, de Federico Actis.

A partir de imágenes, archivos inéditos y testimonios de los sobrevivientes, la película reconstruye el operativo de camuflaje que tuvo lugar en ese sitio, con el que se intentó confundir el relato de los sobrevivientes y ocultar las huellas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el entonces jefe de la Policía local, Agustín Feced y el grupo de tareas que entre 1976 y 1979 ejecutaron el plan represivo.

De esa manera, se explora las marcas de la represión política y da cuenta de la importancia de preservar los espacios de memoria para garantizar la transmisión de hechos fundamentales de nuestra historia contemporánea.

Disponible en el canal de You Tube de Señal Santa Fe