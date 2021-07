Habida cuenta del buen ritmo que lleva el cronograma de vacunas contra la covid en la provincia, el gobierno comenzó a autorizar algunas actividades que estaban paralizadas, pero solo para aquellos que presenten su carnet con al menos una de las dos dosis aplicadas. Eso sucede por ahora en casinos, y ahora se sumaron los gauchos para realizar su desfile. Pero se prevé que se extienda a otros rubros como espectáculos y eventos deportivos. Bares, restaurantes y hoteles ya ofrecen descuentos a los vacunados.

El secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, dio detalles de cómo se podría habilitar el desfile gaucho que se suspendió el 17 de junio pasado y que la Asociación que los nuclea intenta que se realice el domingo 8 de agosto y no el 7 de noviembre, como lo había estipulado el Comité Operativo de Emergencia (COE).

La reunión oficial de ese organismo recién será mañana jueves, y en ella puede haber algunas novedades y avances en cuanto a los permisos para circular para personas vacunadas de la provincia y de otros puntos del país, habida cuenta de que comienzan las vacaciones de invierno y que se vence la última resolución. En la jornada de ayer, algunos de los miembros del COE recibieron a los referentes de los fortines y se sumaron, según informaron desde Gobernación, funcionarios del Ministerio de Seguridad para coordinar la diagramación de los operativos.

Posadas contó que la propuesta que llevó la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes a la mesa, y que le habían adelantado el fin de semana al gobernador cuando asistió a su asamblea, es realizar una marcha por distintos puntos emblemáticos de la ciudad, como los monumentos a los próceres patrios, la Catedral, donde se encuentran los restos de Güemes, y el Cabildo. La idea es partir desde el Campo Histórico de la Cruz y terminar en el monumento al General Güemes, “pero sin detenerse en ningún lugar, para evitar las concentración de personas”, contó el funcionario.

También anticipó que, aunque deben seguir analizándolo en la reunión del COE, se va a trabajar “fuertemente con las agrupaciones con el tema vacunación”, y estarían pensando en una campaña de inoculación para los integrantes de los fortines.

En cuanto a los protocolos de seguridad para el día del desfile, serían los mismos que se utilizaron en la marcha a la Quebrada de la Horqueta el pasado 7 de junio, cuando unos 400 gauchos cabalgaron hacia ese lugar rememorando el derrotero del héroe tras ser herido de bala en la ciudad de Salta. Pero el funcionario provincial descartó de plano la posibilidad de que se realice la frustrada Guardia bajo las Estrellas con sus respectivos fogones.

El secretario General de la Gobernación aprovechó para comunicar que ya se inoculó a más del 60 por ciento de la población mayor de 18 años, y que para agosto ese esquema va a estar aún más avanzado teniendo en cuenta el ritmo de vacunación que llevan, "solo el fin de semana se vacunaron casi 15 mil personas", destacó. Y añadió que la masiva vacunación permitirá que se habiliten nuevas actividades. Lo que resta saber es cómo se garantizará el control de los vacunados para acceder a esa marcha, y cuál será el número máximo de participantes permitido.

La nueva fecha elegida en asamblea por los gauchos se debe a que el 12 de agosto de 1806, el general Güemes tomó con un pelotón a caballo el navío británico Justina, que se encontraba en el puerto de Buenos Aires. Pero como es una jornada laborable, prefirieron adelantar el desfile para el domingo por la mañana.

Mientras que la fecha elegida en primera instancia por el COE, el 7 de noviembre, recuerda la participación del prócer en la batalla de Suipacha de 1810, durante la primera excursión al Alto Perú, y de la que fue omitido en el parte de batalla que redactó Juan José Castelli, el jefe militar del Ejército.

Al casino con la libreta

Una de las primeras actividades que se permitió reabrir, pero solo para vacunados, es la de las salas de juegos y casinos de la provincia. La última resolución provincial del 26 de junio, y que estará vigente hasta el viernes 9 de julio, dispuso que esos lugares podrán funcionar hasta las 22, todos los días, pero que su concurrencia será “única y exclusivamente para personas que acrediten vacunación de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19”.

Lorena Muñizaga, trabajadora de los Casinos Lucky dijo a Salta/12 que la medida obtuvo un efecto positivo, ya que mucha gente que no pudo ingresar los primeros días por no tener la vacuna, “volvió mostrando su carnet apenas unos días después”, y que la afluencia habitual, “siempre teniendo en cuenta que el protocolo indica que no puede estar ocupado más del 50% de cada establecimiento”, casi no se vio afectada por ese requisito.

Detalló que el control se realiza en la puerta de ingreso, en el momento en que se les toma temperatura y se los sanitiza, allí, se les exige exhibir el carnet de vacunación y su documento de identidad “para corroborar que sea la misma persona”.

“Es impresionante cómo vuelven con el carnet de vacunación para poder ingresar”, resaltó entre risas la empleada de los Casinos Lucky, a la vez que añadió que sobre todo sucedió con las personas más jóvenes “que aún no se habían ido a vacunar”.

Con respecto a la situación que vienen atravesando con la empresa que los contrata, lamentó que aún les deben tres meses completos de sus sueldos, “nos adeudan abril, mayo, junio y el aguinaldo”, dijo y sumó a eso que no les están abonando los aportes, “que vienen con un retraso de dos años”, ni la obra social. Y se quejó de la falta de representación tanto de la Secretaría de Trabajo de la provincia como del gremio de Empleados de Comercio que los nuclea, “no hacen nada, y ellos ya saben de la situación desde hace tiempo”, lamentó.

Promociones con vacunas

En tanto, las cámaras hoteleras y gastronómicas están fomentando que se realicen descuentos a quienes cuenten con carnet de vacunación con al menos una de las dos dosis aplicadas. Así lo confirmó Fidel Puggioni, dueño de un reconocido restaurante ubicado en el Paseo de los Poetas. “La Cámara tiró la iniciativa y cada uno utiliza su promoción”, comentó. En algunos casos hay descuentos de entre el 10 y el 15% en las consumiciones, mientras que otros ofrecen dos por uno en bebidas “y algunos optaron por regalar el postre”.

Mientras que muchos hoteles de la provincia están utilizando el mismo mecanismo de descuentos para quienes ya estén inmunizados con cualquiera de las vacunas aprobadas en el país, “hay algunos hoteles que ya tomaron esa iniciativa para promocionar la vacunación”, afirmó Mariana Farjat, presidenta de la Asociación Hotelera de Turismo de Salta, y subrayó que el 80% de los empleados del sector ya recibieron al menos la primera dosis.