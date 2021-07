Loki, serie de Marvel en Disney+ que sigue al carismático villano hermano de Thor, tendrá una segunda temporada. Así fue confirmado por Marvel Studios, con un mensaje en medio de los créditos finales del sexto y último episodio de la actual temporada de la serie.

“Loki will return in season 2” (Loki volverá en la temporada 2) es el mendaje que a modo de anuncio incluyó Marvel Studios en el cierre de la primera temporada. La decisión, sin embargo, no sorprendió a los medios especializados estadounidenses, ya que desde su estreno el 9 de junio pasado “Loki” se convirtió en la serie de Marvel más popular y elogiada hasta el momento.



La propuesta sigue al simpático dios del engaño, encarnado al igual que en las películas por el británico Tom Hiddleston, en su misión personal por enfrentar a la burocrática y despótica Agencia de Variación Temporal, institución que controla las líneas del tiempo.



Previamente habían llegado a la plataforma “WandaVision”, que se sabe no tendrá una segunda entrega, y “Falcon y el soldado del invierno”, que si bien no tuvo confirmación oficial se espera que vuelva.



Todas las series de Marvel están íntimamente interconectadas con la franquicia cinematográfica de los Avengers, que lleva 24 películas estrenadas desde 2008 (“Iron Man”, fue la primera) y es la saga fílmica más taquillera de la historia.



De la mano de estas series y las del universo narrativo de Star Wars, con “The Mandalorian” como principal exponente, Disney+ continúa sumando suscriptores (ya había sobrepasado en marzo la línea de los 100 millones en todo el mundo) de cara a erigirse en un duro competidor para Netflix en el sector del streaming.