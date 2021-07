El entrenador de San Lorenzo, el uruguayo Paolo Montero, prometió un equipo con "intensidad y actitud", para afrontar la Liga Profesional, que comenzará ante Arsenal de Sarandí, como visitante, el domingo próximo.



"El domingo tenemos que demostrar para que está el equipo, no hay excusas. Dar el 110 por ciento, jugar con intensidad y transmitir la actitud que vamos a buscar los tres puntos", aseguró el técnico en conferencia de prensa que se realizó en el Nuevo Gasómetro.



El entrenador, de 49 años, destacó que el gran objetivo del equipo es clasificar a la próxima Copa Libertadores, si es que se mantiene "el actual plantel".



En la conferencia, Montero no confirmó la llegada al club del arquero Augusto Batalla y del defensor colombiano Cristian Zapata, aunque dijo que "en algunos puestos no faltan cambios, pero sí faltan nombres".



El entrenador no confirmó el equipo que se enfrentará ante Arsenal aunque destacó que en el mediocampo la dupla conformada por Néstor Ortigoza y Yeison Gordillo "se complementa muy bien". "Néstor tiene más visión de juego y Gordillo le da agresividad y recorrido; llega a todos los sectores para presionar", aseveró el ex defensor de Juventus de Italia.



Pese a no contar para el partido del domingo con los hermanos paraguayos Angel y Oscar Romero (llegaron el jueves por la noche y deberán cumplir unos días de aislamiento, luego de participar en la Copa América), el técnico consideró que son importantes para el equipo. "Oscar puede jugar de doble cinco y Angel como segunda punta o segundo extremo. Tienen mucha calidad y personalidad, con este plantel se pueden complementar bien y le aportan dinámica al juego", opinó Montero.



Con bajas sensibles, como la del los delanteros Franco Di Santo (distensión en el isquiotibial derecho) y Ezequiel Cerutti (esguince de rodilla derecha), del defensor Alejandro Donatti (sobrecarga muscular) y los Romero, el técnico no confirmó el equipo para enfrentar a Arsenal.



Pero en los últimos entrenamientos alineó el siguiente: Torrico; Peruzzi, Gattoni, F. Flores, G. Rojas; Palacios, Ortigoza, Gordillo, J. Ramírez; A. Díaz, N. Fernández.