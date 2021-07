El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio notificó este sábado 15 nuevos casos de coronavirus vinculados al certamen que empieza el viernes, entre ellos el primero detectado en la Villa Olímpica que "no supone riesgos" para los atletas.



Este positivo se trata, según la organización, de una persona extranjera y no es un deportista, aunque no se dio a conocer su identidad ni su estado de salud.



El resto de los últimos casos son siete trabajadores subcontratados, seis empleados del comité organizador local y dos representantes de los medios de comunicación.



Ocho llegaron a Tokio desde el extranjero hace menos de dos semanas y otros siete residen en Japón, en un balance que ya acumula 45 contagios de Covid-19 vinculados a la celebración de los Juegos registrados desde el 1º de julio, el día en que el comité organizador empezó el recuento, según informó la agencia de noticias Kyodo.



El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmó que todos los pacientes "fueron puestos en aislamiento" siguiendo el protocolo y "no representan ningún riesgo para otros participantes (en los Juegos) ni para la población nipona", en una rueda de prensa, en Tokio.



En la misma línea, el director ejecutivo del COI, Christophe Dubi, destacó que el organismo tiene "plena confianza" en el "rigor" aplicado por los organizadores para diseñar e implementar la seguridad sanitaria vinculada al certamen deportivo.



Los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto, en medio del cuarto estado de emergencia por coronavirus de Tokio, que comenzó el 12 de julio y terminará el 22 de agosto, dos días antes del inicio de la celebración de los Juegos Paralímpicos.



En las últimas 24 horas las autoridades sanitarias de Japón registraron más de 3.400 casos positivos de coronavirus, 1.271 de los cuales se concentran en la capital, indicó la agencia de noticias Europa Press.



Esto supone que Tokio registró uno de los datos más elevados del año, y supera el millar de contagios en un día por tercera jornada consecutiva.