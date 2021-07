"El marketing político vendió a alguien que no es. Este hermano, este socio que me defrauda, este político que me promete y no cumple. Tuvo una forma de operación, que yo mismo sufrí, de sometimiento y destrucción. Tiene esa forma de manejarse. O te sometés o te destruyo", aseguró Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, en una clara rafiticación de lo que ya había confiado al periodista de PáginaI12 Santiago O' Donnell en el libro Hermano.

"Observo como ciudadano qué pasó, cómo disputó el poder, quiso atropellar a la oposición aún en minoría", apuntó el hermano del expresidente al compartir el conocimiento de su experiencia al interior de su familia y el comportamiento del dirigente que supo armar un partido y una alianza de centroderecha alrededor de su figura. "Es una persona que con el poder fue destructivo. No supo usar el poder. No quiero eso para mi país. Quiero gente honesta. Que no diga que habla con la verdad, pero después se comporte de punta a punta con la mentira", afirmó el hermano menor de Macri al diario Perfil.

"Socma (la empresa familiar fundada por Franco Macri, el papá del expresidente) fue un instrumento de construcción de un proyecto de poder de Mauricio. Fue sin que propusiera un diálogo franco, buscando la excusa para llevarnos a todos a esta situación. Diciendo que era el único camino. El único camino era que hiciéramos del grupo un instrumento que pudiera ser usado por él arbitrariamente para su proyecto político", describió Mariano Macri al hablar de las ambiciones políticas del ex presidente.

"Cuando a él le tocó ser presidente, cuando disputó el poder y hablaba en términos de abrir el diálogo y de sentarse a hacer acuerdos, en paralelo vivía lo que padecí en el interior de mi familia. Nada de diálogo, de acuerdos. Imposición pura. Quien a hierro mata, a hierro muere. No sé si es tal cual él lo cuenta de que nunca se metió en la Justicia. Entonces esto termina siendo ojo por ojo, diente por diente. Si es así, se la habrá buscado. Pero todos los argentinos de eso no sacamos nada. Sólo más pobreza y el país que no sale adelante", agregó el integrante de la familia Macri, que en libro de O' Donnel, se describió como el hijo más cercano a Franco.

Mariano Macri integró la sociedad off shore Fleg Trading Ltd, junto a su padre Franco y su hermano Mauricio entre 1998 y 2009. La empresa fantasma fue registrada en las Islas Bahamas, un procedimiento que se transformó en un hábito común de las empresas para no pagar los impuestos. Luego de vivir en Washington, Estados Unidos, con el correr de los años estuvo al frente en Brasil de las empresas subsidiarias del grupo familiar.

"Mi hermano llega a donde llega gracias a él. Lo que a él le tocó en mi lectura es por su falta de escrúpulos, no por mérito. Intento que esto no termine con mi vida, ni con mi futuro", destacó Macri y agregó que "estás hablando de una persona complicada. No veo cómo una persona que se maneje así al interior de su vida familiar pueda ser diferente afuera. ¿Y el Mauricio Macri con cara de dormido, que mira series en Netflix y hace homenajes verbales a su esposa, "la hechicera", que se saca fotos con su hija Antonia ? No es lo que ven", reiteró el empresario.