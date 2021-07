Desde la sanción de la ley 26.842, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia de sus Víctimas, en Catamarca el proceso de restablecimiento de derechos no fue regular. Según se pudo conocer, actualmente no funciona el punto focal de denuncias y se desconoce la cantidad de personas que fueron víctimas del flagelo. La reciente conformación de la mesa interinstitucional que articulará con la Nación podría subsanar estas faltas que redundan en revictimización de las sobrevivientes.

Fue en el marco de un plan nacional de restitución de derechos que, el 16 de julio, Catamarca conformó la mesa interinstitucional contra la trata y explotación de personas y designó un delegado nacional para conformar el Comité Nacional de Lucha contra la Trata. Para esto, Gustavo Vera, titular del Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas, visitó la provincia y sintetizó los ejes principales del denominado Plan Bienal y la importancia de la articulación federal mediante las mesas interinstitucionales.

Al respecto, Ana Contreras, responsable de la ONG No a la Trata, consideró positiva esta iniciativa nacional y provincial.

Contreras, que participó de la reunión fundadora, habló de la actual situación de las mujeres víctimas y aseguró que “no existe un registro de cuántas son. Nosotros dividimos entre víctimas judicializadas, que entendemos que deben ser un promedio de 26, y también de aquellas que no fueron judicializadas y cuyo universo es más amplio, son muchas más. Desde el trabajo territorial que me tocó sé que nunca hubo una articulación completa. Hay víctimas que hay que asistir y que ni siquiera tienen para comer. Me tocó mil veces sacar de mi bolsillo para esto”, contó a Catamarca/12.

Asimismo, mencionó que desde antes de la pandemia, Catamarca ya no tenía un punto focal. Este instrumento es necesario “y debe funcionar porque si sucede algo hoy tenemos que tener las herramientas y no sólo de denuncias, sino de acción”, explicó. En este contexto, señaló que la conformación de esta mesa, para ella es “aire de esperanza para que se pueda asistir con totalidad a las víctimas de trata. Hay mucho por trabajar”, resaltó.

Por último, y teniendo en cuenta que para las mujeres víctimas la inclusión laboral es difícil, Contreras se mostró conforme con el proyecto del Ejecutivo y agregó que lo importante será que no sólo se incluya a las víctimas judicializadas, es decir, que tienen denuncias penales y un proceso, sino también aquellas no judicializadas. “Víctimas no judicializadas son, por ejemplo, aquellas mujeres que quedaron y debieron volver a la calle luego del cierre de los prostíbulos o wiskerías. Son mujeres que no denunciaron, que supuestamente fueron rescatadas, pero nunca se las contuvo”, señaló.

El último caso de trata de personas conocido en la provincia y cuya víctima fue judicializada, fue el de J.R. La joven de 27 años, tras permanecer 7 años procesada y acusada por tráfico de estupefacientes fue sobreseída hace dos meses por la Justicia Federal, al comprender que fue sometida y obligada. Sin embargo, y aunque el tiempo pasó, la joven, que vive en condiciones muy precarias con sus hijas, no pudo conseguir hasta hoy que le den frazadas o algún medio para calentarse durante los fríos extremos que sucedieron.

“Entiendo que el objetivo de esta mesa es comenzar a avanzar en políticas públicas. Evitar que las víctimas se suiciden, como ya nos pasó, que vuelvan a calle, que estén completamente desamparadas. Actualmente, las víctimas siguen siendo re victimizadas, es importantísimo darles un soporte económico y también psicológico adecuado”, concluyó Contreras.

Cupo laboral

Para el lanzamiento de la mesa confluyeron funcionarios nacionales, provinciales, municipales y judiciales, y referentes sindicales y de la sociedad civil, para trabajar articuladamente en la prevención y lucha contra la trata y en la restitución de derechos para las víctimas.

En este contexto, la provincia presentó un proyecto de ley mediante el cual se busca lograr un cupo laboral para las personas que pudieron salir de las redes. Según se conoció, el proyecto se tratará en la Legislatura provincial en cuanto culmine el receso invernal.

Durante la reunión expusieron las delegaciones presentes y hubo acuerdo en impulsar capacitaciones permanentes, la convocatoria a reuniones mensuales de la mesa y profundizar la articulación en todos los planos de la lucha contra la trata.

Además, participaron organismos nacionales establecidos en la provincia, del Ministerio Público Fiscal y organismos provinciales. En el caso del Ministerio de Seguridad estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Martín Miranda; el Jefe de la Policía de la Provincia, Ángel Agüero, y la directora de Coordinación, Deborah Dumitru.