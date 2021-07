El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, consideró que la cantidad de documentación recolectada sobre el contrabando de armamento a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri deja “probada” la existencia de ese delito y sostuvo que lo que “ahora habrá que determinar es quiénes fueron todos los responsables” de ese hecho.

“En términos documentales está probado el contrabando. Ahora habrá que determinar quiénes fueron los ideólogos y quiénes dieron las órdenes para que nuestro país haya participado de esta situación que avergüenza a todos los argentinos”, subrayó el funcionario.

La afirmación de Mena fue hecha a horas de que el Ministerio de Justicia ampliara la denuncia por el envío de municiones a Bolivia para respaldar la represión del gobierno de facto de Jeanine Añez al pueblo que había salido a rechazar el golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019.

Este envío de municiones más “la maniobra para engañar a los organismos de control” argentinos como la Aduana, la utilización de un avión de la Fuerza Aérea local y la intervención del Ministerio de Seguridad en los hechos configuran “un delito que merece una veloz investigación y sanción de los responsables”, apuntó.

Para el viceministro, lo que queda claro en los papeles es que “las máximas autoridades del país llevaron adelante esta maniobra”. Y esto es así a pesar de que hasta el momento “no hay documentación suscripta” o firmada por ningún funcionario de alto rango.

“Más allá de que no aparezcan documentos firmados y suscriptos, muchos tendrán que dar muchas explicaciones de esto” porque lo que está claro “es que ninguna decisión de esta naturaleza pudo haber sido tomado por agentes de Gendarmería” o personal de rango menor.

Fueron la ex ministra Patricia “Bullrich y (el ex presidente Mauricio) Macri quienes decidieron asistir de manera ilegal” a las fuerzas de seguridad boliviana “contrabandeando material” para la represión, insistió durante una entrevista por Radio 10.

“Tuvo que haber sido una maniobra organizada y decidida al más alto nivel político”, porque de otra manera no pudo haber salido el material armamentístico de la Argentina, agregó y, en este sentido, apuntó también contra Marcos Peña: “El ministro que (en ese momento) coordinaba el Gabinete no pudo haber estado fuera del conocimiento” de lo que ocurría, consideró.

Lo que está claro es que, tras la prueba documental presentada, en los próximos días la Justicia deberá “deslindar las responsabilidades correspondientes” a cada ex funcionario: Macri, Bullrich, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, el ex embajador en Bolivia Normando Álvarez García y los demás denunciados ante tribunales.

Mena indicó que “la gravedad de los hechos es ratificada por toda la documentación” presentada ante la Justicia Argentina. Todo comenzó por la carta de la Fuerza Aérea boliviana en la que agradece a la Embajada argentina por el envío de “material bélico” y siguió con informes, registros, autorizaciones verbales y el hallazgo en la sede de la Policía Nacional boliviana del material represivo faltante en los papeles, que comprobaron el derrotero del envío de armas.

El funcionario puntualizó que a esto se le suma una nota de un integrante de Gendarmería “que estuvo en Bolivia y que cuenta que mantuvo reuniones con las autoridades de la Policía de ese país, en la que se le transmitió el pedido de municiones porque se les estaban agotando” las armas.

“Bolivia se estaba quedando sin stock para reprimir y, ante esa falta, requirieron ayuda” a la República Argentina. “En virtud de esto, Bullrich y Macri decidieron asistirlos de manera ilegal contrabandeando el material”, concluyó.