La Cámara Federal de Casación Penal sigue siendo el centro de las críticas por la demora en resolver la causa que involucra al dueño de Ledesma SAAI, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, en crímenes de lesa humanidad cometidos hace 45 años. El camarista Carlos Mahiques rechazó tratar la situación del empresario de 93 años durante estas dos semanas de feria. La Secretaría de Derechos Humanos (SDH), que conduce Horacio Pietragalla Corti, le reclamó al tribunal que reconsiderara su posición y le recordó que la responsabilidad internacional del Estado argentino está comprometida por estas dilaciones.

El 8 de julio, los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco dejaron sin efecto una falta de mérito que la Sala IV de la Casación había dictado en marzo de 2015 para beneficiar a Blaquier y a Alberto Lemos, el administrador general del ingenio Ledesma para 1976. La Corte Suprema en su fallo fue muy dura con los jueces de la Casación que habían favorecido a Blaquier, Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos, y los acusó de haber obstaculizado indebidamente el proceso.

El expediente de Blaquier llegó cuatro días después de vuelta a los tribunales de Comodoro Py, donde la Casación Federal tiene su sede. Sin embargo, ese tribunal no resolvió con la prontitud que la Corte le exigió. El 16 de julio, el camarista Javier Carbajo mandó el tema para ser tratado durante la feria a raíz del pedido de los querellantes, como publicó PáginaI12.

Sin embargo, Mahiques, que es la autoridad de feria, rechazó tratar el tema Blaquier durante el receso de invierno y se lo devolvió a la Sala IV. Sostuvo que no correspondía hacerlo porque no está en juego la libertad de ninguno de los imputados. Es cierto: Blaquier y Lemos están en sus casas. Sin embargo, la SDH respondió en un escrito presentado el miércoles que el camarista había omitido que sí se daban otros supuestos para abrir la feria y resolver este expediente: los hechos fueron cometidos hace 45 años y las demoras pueden acarrear responsabilidad al Estado argentino que tiene la obligación de garantizar verdad y justicia.

Lo que tiene que hacer la Casación es mandar el expediente a Jujuy para que Blaquier y Lemos sean enviados a juicio. No hay necesidad de hacer un análisis minucioso porque no puede apartarse de lo que resolvió la Corte Suprema. Así lo planteó la semana pasada el fiscal ante la Casación Javier De Luca. Junto con la SDH, HIJOS Jujuy, como querellante, también reclamó una pronta resolución del tema Blaquier.

Blaquier y Lemos lograron esquivar el juicio por las noches del Apagón, a diferencia de los otros imputados que actualmente están sentados en el banquillo. El dueño de Ledesma fue procesado en 2012 por el juez Fernando Poviña. Tiene un procesamiento por tres secuestros ocurridos entre marzo y abril de 1976 y un segundo procesamiento por 26 secuestros perpetrados entre el 20 y 27 de julio de 1976 en lo que se conoció como las noches del Apagón. De los apagones se cumplen 45 años en estos días. En ese momento, los secuestradores usaron las camionetas de Ledesma para llevarse a decenas de personas. En 2013, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación se metió en el tema de manera ilegal, según sostuvo la Corte, revocó los procesamientos y le dictó una falta de mérito que sirvió para que Blaquier eludiera la justicia.

“Estos ocho años de proceso frenado por completo son irrecuperables”, sostiene la SDH en el escrito al que accedió este diario. “Sólo queda, a partir de ahora, que el Poder Judicial se haga cargo de su responsabilidad y haga todos los esfuerzos posibles por no demorar ni un día más el presente proceso. El rechazo de la queja por casación denegada presentada por los imputados, resolución que de por sí no exige mayor complejidad ni estudio en atención a lo categórico de lo resuelto por la Corte Suprema, debe resolverse inmediatamente. El proceso no admite ninguna dilación más”.