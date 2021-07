Restan menos de 48 horas para el cierre de listas y el oficialismo sigue con un hermetismo total. El primer puesto de la lista en provincia de Buenos Aires, el distrito que será el centro de la contienda, ya estaría confirmado para la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, elegida por el Presidente Alberto Fernández. El segundo lugar sería entonces para el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, elegido por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner --y además fiel representante de lo que fue la gestión en pandemia del gobierno bonarense de Axel Kicillof--. Queda por definir, entre otras cosas, quién ocupará el tercer puesto, que correspondería al massismo, motivo por el cual el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estuvo toda la tarde del jueves en Casa Rosada, donde almorzó con el Fernández y también habría visitado los despachos del ministro del Interior, Wado de Pedro y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El espacio de Massa pelea para que Marcela Passo, funcionaria del ministerio de transporte, sea la elegida. El cuarto lugar ya tendría el nombre del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el quinto el de Hugo Yasky, secretario general de la CTA, que debe renovar banca.

Durante el mediodía el Presidente encabezó un acto en la Universidad Arturo Jauretche, en Florencio Varela, donde anunció la ampliación de becas destinadas a estudiantes de universidades nacionales y provinciales y criticó a la oposición al decir que "la gran diferencia que tenemos con nuestros opositores electorales es que ellos piensan un país donde sobran 20 millones de argentinos". Luego recorrió un vacunatorio junto al gobernador bonarense y cuando llegó a Balcarce 50, lo estaba esperando Massa con quién almorzó y estuvieron conversando sobre el cierre de listas hasta pasadas las 18. Cerca de esa hora el presidente de la Cámara Baja abandonó Casa Rosada.

En provincia de Buenos Aires el oficialismo apuesta a que puedan entrar al Congreso alrededor de 16 Diputados. La lista deberá ser una síntesis de todos los sectores del frente. Por eso, además de quienes elija el Presidente y la Vicepresidenta, también pujarán por lugares el massismo, La Cámpora, el sindicalismo, los movimientos sociales y los intendentes. Sumado a eso, hay figuras de peso para la coalición que deben renovar sus bancas como Leopoldo Moreau, Fernanda Vallejos --que en 2017 encabezó la boleta de Diputados-- y Mónica Macha.

Por parte de los movimientos sociales, el dirigente de la UTEP, Juan Grabois, impulsa la candidatura de Natalia Zaracho, referenta de Patria Grande, y Barrios de Pie a Daniel Menendez, quien actualmente ocupa un puesto en el ministerio de Desarrollo Social, que tras las elecciones cambiará de conducción. Allí, luego de las elecciones surgirá otra discusión con la partida de Arroyo. Algunos imaginan para reemplazarlo al actual ministro de Desarrollo de PBA, Andrés "Cuervo" Larroque, referente de La Cámpora, otros desestiman esta opción y apuestan por el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. A su vez, Zabaleta también aparece como posible candidato en representación de los intendentes en la lista de diputados, al igual que Martín Insaurralde de Lomas de Zamora y Mariano Cascallares de Almirante Brown. A ellos se les suman Alberto Descalzo de Ituzaingó y Ariel Sujarchuk del partido de Escobar.

La visita de Massa para negociar el tercer puesto en la lista bonaerense no fue la única actividad que hubo en la Casa de Gobierno este jueves. Por la tarde también estuvo el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el ministro del Interior recibió a la actual senadora santafesina, María de los Ángeles Sacnun. En esa provincia el gobierno nacional no logra llegar a un acuerdo con el espacio provincial que conduce Omar Perotti. Para la lista de senadores hay tres candidatos posibles: Sacnun que debe renovar su banca y cuenta con el apoyo de la Vicepresidenta; Roberto Mirabella, otro senador al que se le termina el mandato y hombre cercano al gobernador Perotti y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que, si bien aseguró que no tiene interés en dejar la cartera, a diferencia de Mirabella, es el que mejor mide en las encuestas que mira el Gobierno.

Perotti fue a Casa Rosada este miércoles, donde se juntó con Cafiero y De Pedro, pero la visita dejó más incógnitas que certezas. El gobernador no está de acuerdo con la candidatura del titular de Defensa e insiste con postular a Mirabella. Rossi, en tanto, estaría dispuesto a ir a una interna, con el respaldo del Presidente y la Vicepresidenta, aunque desde Casa Rosada desestiman que eso suceda. La contienda en Santa Fe es importante para el oficialismo, dado que de los 19 representantes provinciales en la Cámara de Diputados, deben renovar su banca nueve.

Otro dilema no resuelto hasta estas horas en el FdT, es lo que sucederá en CABA. Allí se estima que podrán ingresas tres diputados. El favorito del Presidente es ser su asesor, Leandro Santoro, pero todavía resta definir si él encabezará la lista él o lo hará una mujer. Otros posibles nombres que están sonando para el primero y segundo puesto son el de la diputada Gisela Marziotta, que debe renovar su banca, y el del diputado Carlos Heller, que está en la misma condición y aseguró en diálogo con este diario que espera tener su lugar. La legisladora María Rosa Muiñios, en tanto, se encuentra en una situación compleja, dado que su mandato vence y no puede renovar, por lo cual aspira a tener un lugar en la lista de Diputados. El desafío es complejo: en 2019 ingresaron cuatro representantes del peronismo, en 2017 tres y en una de las mejores elecciones en este distrito el peronismo logró meter cinco.

Algunas de estas figuras, salvo Muiñios, también podrían encabezar la lista de la legislatura porteña. Allí sonaron los nombres de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y los de Juan Manuel Valdés y Victoria Montenegro que deben que renovar sus bancas. Yasky, en tanto, mostró interés en que se incorpore en la lista de este distrito a Daniel Catalano, titular de ATE Capital, y también agregó que postularán a Roxana Merlo de Suteba, para la legislatura bonaerense.

En Córdoba, un distrito complicado para el oficialismo, al igual que la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, el Frente de Todos espera la confirmación de Martín Gill, secretario de Obras Públicas, ministerio que lidera Gabriel Katopodis --uno de los principales actores de la campaña-- para encabezar la lista de Diputados en esa provincia. Como candidatos a senadores, Carlos Caseiro buscaría la renovación de su banca y en segundo lugar estaría la actual diputada Gabriela Estévez.

Tampoco se llegó a un acuerdo respecto a dónde se firmarán las candidaturas el día sábado, cuando vencerá el plazo para hacerlo. Algunos dentro del frente habían mencionado que podría ser en el Instituto Patria, pero esa idea fue descartada y ahora se baraja hacerlo en la sede del Partido Justicialista, o incluso en la propia Casa Rosada.