El fiscal Marcelo Colombo le pidió a la Cámara Federal de Casación que deje de demorar el envío a la justicia federal de Jujuy del expediente para que pueda ser elevado a juicio el dueño de Ledesma SAAI Carlos Pedro Tadeo Blaquier por su involucramiento en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En esta semana se cumplen casualmente 45 años de las noches del Apagón, uno de los casos por los que Blaquier fue procesado en 2012 y por el que, hasta ahora, logró esquivar sentarse en el banquillo de los acusados.

El martes, el juez Carlos Mahiques, que es la autoridad de la Casación Federal durante la feria, rechazó abocarse a tratar la situación de Blaquier y de Alberto Lemos, el exadministrador general del ingenio Ledesma, en las dos semanas del receso invernal. Sostuvo que, como no está comprometida la libertad de ninguno de los dos imputados, era un tema que debía resolver la Sala IV cuando se retomara la actividad habitual.

Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla Corti, pidió a la Casación que reconsiderara su posición y que no continuara dilatando las definiciones porque estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino. Ahora se sumó el fiscal Colombo, que durante la feria reemplaza a su colega Javier De Luca. Colombo le recordó a los casadores que no tienen nada para decidir después de que la Corte revocara la falta de mérito que ese tribunal había dictado en marzo de 2015 y que sólo deben devolver el expediente al juzgado federal de Jujuy para que pueda mandar al empresario que está por cumplir 94 años a juicio.

El fiscal respondió que no debe discutirse si es un tema para analizar en feria o no y mucho menos seguir invocando excusas para demorar el trámite de una causa ya demorada. “Un reglamento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de cualquier otro estamento del Poder Judicial no puede ser opuesto al avance de una causa por delitos de lesa humanidad”, resaltó Colombo en el dictamen al que accedió este diario.

“No obstante, y señalado lo precedente, nos encontramos frente a un delito de lesa humanidad cometido hace más de 45 años que hoy sigue esperando su juicio --agregó Colombo--. Por esta razón entiendo que un reglamento administrativo sobre los asuntos de feria no puede ser invocado para paralizar el trámite de una causa judicial de esta naturaleza, más aún cuando no hay ningún asunto que tenga que estudiar o resolver la Cámara de Casación porque eso ya lo hizo la Corte Suprema”.

El 8 de julio, los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco dejaron sin efecto la falta de mérito que la Sala IV de la Casación había dictado en marzo de 2015 para beneficiar a Blaquier y a Lemos. La Corte Suprema en su fallo fue muy dura con los jueces de la Casación que habían favorecido a Blaquier, Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos, y los acusó de haber obstaculizado indebidamente el proceso.

El expediente de Blaquier llegó cuatro días después de vuelta a los tribunales de Comodoro Py, donde la Casación Federal tiene su sede. Sin embargo, ese tribunal no resolvió con la prontitud que la Corte le exigió. El 16 de julio, el camarista Javier Carbajo mandó el tema para ser tratado durante la feria a raíz del pedido de los querellantes, como informó PáginaI12.

En el receso de invierno que se extiende hasta el lunes 2 de agosto, los jueces que están en Casación son Mahiques, Ángela Ledesma y Riggi, uno de los magistrados apuntados por la Corte por obstaculizar la causa contra Blaquier. A partir del lunes próximo, Diego Barroetaveña reemplaza a Riggi.

El dueño de Ledesma fue procesado en 2012 por el juez Fernando Poviña. Tiene un procesamiento por tres secuestros ocurridos entre marzo y abril de 1976 y un segundo procesamiento por 26 secuestros perpetrados entre el 20 y 27 de julio de 1976 en lo que se conoció como las noches del Apagón. De los apagones se cumplen 45 años en estos días. En ese momento, los secuestradores usaron las camionetas de Ledesma para llevarse a decenas de personas. En 2013, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación se metió en el tema de manera ilegal, según sostuvo la Corte, revocó los procesamientos y le dictó una falta de mérito que sirvió para que Blaquier esquivara el banquillo por más de seis años.