“Nos unimos para enfrentar a Macri. Unámonos para defender a Santa Fe”, fue la frase que eligieron ayer Agustín Rossi y Alejandra Rodenas, que acompañaron la leyenda en sus redes sociales con una foto de ambos que no es casual: Es la misma que publicaron para la campaña de 2017 una vez que ambos superaron la interna para candidatos a diputados nacionales. Si bien ya estaban avisados, en el Perottismo tomaron la jugada como una declaración de guerra. “Esto todavía no terminó, y esta fórmula no es avalada por Cristina Kirchner”, dijo ayer a este diario un dirigente peronista de primer nivel que sigue y participa de las negociaciones. La fórmula para el senado que proponen el actual ministro de Defensa y la vicegobernadora sí tiene el aval presidencial. “Aún faltan muchas horas para el cierre de listas, y si no hay acuerdo las PASO resolverán las candidaturas”, dijeron cerca del gobernador.

En realidad el cierre está muy cerca, a las 0 de hoy. Pero lo que quieren significar los sectores en pugna es que el tire y afloje insumirá todas y cada una de las horas que resten. El binomio lanzado ayer dejó abierta la nómina de candidatos a diputados nacionales para ofrecer la negociación con “Hacemos Santa Fe” que comanda el gobernador que impulsa a Roberto Mirabella y Marilyn Sacnun para el Senado Nacional e impulsa a Marcelo Lewandowski como cabeza de lista para diputados.

A pesar de las encuestas que se cruzaron en la Rosada de parte de los distintos sectores, en el entorno de Alberto Fernández insisten en que los candidatos que impulsa Perotti -y también Cristina Kirchner en el caso de Sacnún- “no nos aseguran un triunfo en Santa Fe”. Del lado del gobernador santafesino insisten en cambio que “es la figura de Perotti la que impulsará a estos candidatos con el aval también de Cristina”. La Corriente de Rossi asegura que “no queremos enfrentar al gobernador, lo que queremos es la estrategia que nos lleve a la victoria y lo sumamos al gobernador a un proyecto más colectivo para que él coloque a sus candidatos en la nómina de diputados”, le dijo un actual legislador nacional del peronismo a Rosario/12.

Ayer a la noche algunos voceros de “Hacemos Santa Fe” señalaban que a lo sumo Perotti podría ceder el primer lugar a Sacnun para que sea secundada para Mirabella “pero no bajar la fórmula que tiene en mente para el Senado. Acá no puede ser que el proyecto provincial no tenga expresión en estas elecciones nacionales”, indicaron.

Hay que agregar que la jugada de la vicegobernadora es arriesgada porque enfrenta los deseos de quien ella acompañó en la fórmula que triunfó para el gobierno de Santa Fe. Pero Rodenas nunca abandonó el sector interno del peronismo que la llevó primero a la diputación nacional y luego a la presidencia de la Cámara alta provincial. Su pertenencia al Nuevo Espacio Santafesino (NES) que conduce el senador Armando Traferri fue ratificada una y otra vez. Es más, meses atrás se conocieron reuniones de Rodenas, Traferri y Rossi en Rosario donde empezaron a barajarse posibilidades que hoy empiezan a materializarse en estas intenciones de enfrentar los deseos del gobernador.

A última hora de ayer se mencionaba la posibilidad de un nuevo viaje de Perotti a Buenos Aires para tratar de acordar posiciones con el gobierno nacional y evitar una interna que dejaría heridos graves. Pero no pasaba del rumor. Todos se mantienen firmes hasta el momento final. Resta saber si alguno levantará el pié del acelerador.