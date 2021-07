Una expulsión en el inicio del segundo tiempo y luego una lesión le quitaron a Newell’s la posibilidad de aspirar a algo más en La Paternal que un empate. El equipo de Fernando Gamboa no se propuso ganar en la primera parte y menos aún en el complemento, cuando las adversidades se sucedieron. Defendió con dedicación los últimos 45 minutos pero no se trajo nada. Porque en el tramo final Villalba, debajo del arco, superó en segunda instancia a Aguerre y Argentinos se quedó con una laboriosa victoria.

Tanta vocación por la marca y temor a arriesgar algo más en campo rival generó que Argentinos y Newell’s aburrieran con el partido. Los primeros 45 minutos, con mínimas llegadas, se hicieron muy largos. Argentinos intentó atacar con más gente, pero no le salió, atrapado por un mediocampo combativo de Newell’s. La Lepra, por su parte, se ilusionó con contragolpes sorpresivos.

Pero más allá de alguna corrida en soledad de Cristaldo, que no prosperó, debieron pasar más de media hora para ver un tiro al arco. Fue de Florentín, en corrida hacia el arco, pero Mansilla no le perdió pisada, el delantero debió rematar al pisar el área y Aguerre controló sin problemas. Newell’s respondió con un buen remate a la carrera de Garro, al recibir pase de Castro, pero Chaves atrapó abajo sobre si izquierda. Sordo reclamó un penal que no fue y nada más pasó en las áreas.

El segundo tiempo inició con la expulsión de Cristaldo, quien fue a buscar una pelota con el pie arriba y le pegó en la cara a Mac Allister. La roja no tuvo ninguna discusión. Y el partido cambió de rumbo. Porque Argentinos se volcó a la búsqueda del gol y dejó postrado a Newell’s a una posición defensiva.

Romero lo perdió debajo del arco con derechazo alto y Avalos lo tuvo de cabeza. Argentinos empujó a todo Newell’s al área de Aguerre y Gamboa metió en cancha a Negri y Compagnucci, en intento por encontrar algo de juego en el mediocampo. Reniero la tiró por arriba, al girar en el área chica, y Aguerre desvió un centro que se le metía por el segundo palo. Newell’s perdió luego a Escobar por lesión pero Gamboa ya nada pudo hacer para sacar al equipo del fondo. En ataque lo único que hizo la Lepra fue un tiro de esquina que logró tocar Lema, aunque le pegó débil y Chaves controló sobre el segundo palo. Todo el esfuerzo que hizo anoche Newell’s fue para no perder. Y se frustró a poco del final, cuando Aguerre nada pudo hacer para evitar el gol del Villalba, el empujar el balón sobre la línea.

1 Argentinos

Chaves

Sandoval

Mac Allister

Torren

Villalba

Elías Gómez

Moyano

Romero

Hauche

Ávalos

Florentín

DT: Gabriel Milito

0 Newell’s

Aguerre

Escobar

Lema

Mansilla

Bíttolo

Cacciabue

Sforza

Nicolás Castro

Sordo

Cristaldo

Garro

DT: Fernando Gamboa

Gol: ST: 42m Villalba (A)

Cambios: ST: 12m Negri por Sordo y Compagnucci por Garro (N), 15m Reniero por Hauche, Carabajal por Romero y Cabrera por Sandoval (A), 28m Giani por Escobar (N) y Luis Gómez por Mac Allister (A), 38m Sabbag por Castro (N).

Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Argentinos

Expulsado: ST: 1m Cristaldo (N).