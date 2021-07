El debut de la selección masculina de básquet en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no sólo incluyó una dura derrota. Sucede que tras la caída ante Eslovenia (118-100), Luis Scola, el capitán del equipo, protagonizó un momento tenso al mostrarse mal predispuesto y reacio con una periodista de la TV Pública, Sofía Martínez, durante una entrevista. Sin embargo, horas después y con la cabeza en frío, llegó el pedido de disculpas.

Al finalizar el partido, Martínez, enviada especial a Tokio, se acercó al capitán para recoger su testimonio, pero Scola se mostró molesto y respondió de manera bastante escueta. La situación fue comentada en las redes sociales y este martes, el deportista le mandó un mensaje por Instagram pidiéndole disculpas.

“Hola Sofía. Disculpá si mi frustración pareció que fue para vos. Tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era conmigo y con el equipo. Perdoná si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, incluidas las respuestas en la zona mixta”, le escribió el campeón olímpico en Atenas 2004.

Martínez le contestó y le ofreció compartir el mensaje con sus seguidores en las redes: “Luis te agradezco este mensaje, no tenías necesidad y tiene un valor enorme. Para mí fue 100% aprendizaje. Si me das tu ok lo pongo también en las historias. Pero como digas, realmente este es el final del cuento”.

La respuesta de Scola llegó segundos después: “Sé que no tenía necesidad, pero no me gustó como actué y quería decírtelo. Si querés ponerlo no hay problema, a mí solo me interesaba decírtelo. Lo que sí hacelo extensivo a tu grupo de trabajo, ellos también estaban ahí. Espero el próximo partido tener revancha y esta vez responder a la altura. Te mando un saludo y nos vemos pronto”.

“Te sobra altura en todos los sentidos. Gracias”, escribió la periodista en sus historias, y concluyó: “Pase lo que pase en lo deportivo, tenemos como capitán a un fuera de serie.”

Superada la derrota y este mal momento, el equipo argentino buscará revancha este jueves, a las 9 de la mañana, ante España, el vigente campeón del mundo. La Selección no tiene mucho margen para el error: los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros acceden a cuartos de final. La fase de grupos se cierra el 1 de agosto.