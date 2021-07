Después de recibir el disparo del policía, a Santiago “Chano” Moreno Charpentier, de 39 años, le han extirpado un riñón, el bazo y parte del páncreas. Sigue en terapia intensiva aunque alrededor de las 17 del martes le quitaron el respirador. “Estamos preocupados, aunque hay algún tipo de mejora. Nos seguiremos dedicando a ayudarlo todo lo que podamos siempre. Viene con este problema desde hace tiempo”, expresa a Página/12 su tío, Esteban Charpentier. Es el único de la familia que acepta hablar. La madre de Chano elige el silencio hasta declarar ante la Justicia. El hermano del músico, Gonzalo Moreno Charpentier, publicó en Twitter: “Gracias a quienes acercan amor y buenas energías. Y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento, intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por ustedes. O tan sólo llámense a silencio".

Chano nació el 23 de septiembre de 1981 en la ciudad de Buenos Aires. Junto a su hermano fundó Tan Biónica en 2002, banda que adquirió notoriedad en 2010, con la salida de Obsesionario. La popularidad de Chano no fue nunca eminentemente musical. Estuvo siempre entrelazada, u opacada, por sucesos desafortunados. El disparo parece ser el último capítulo de la misma historia, aunque con la marcada diferencia de que en este caso es víctima.

El problema de las adicciones, se supone, lo alejó de su banda. Tras separarse de Tan Biónica lanzó dos discos solistas y actualmente trabajaba en un tercero en el estudio que había armado en su casa, ubicada en Exaltación de la Cruz. Hace tiempo había decidido adoptar un perfil bajo para tratar sus adicciones y poder reencontrarse con su lado artístico. En mayo estrenó “Mecha”, tema del nuevo álbum. Lo difundió por Twitch. Tocó el piano, cantó, dialogó con seguidores. En un momento cayó y quedó tirado por unos segundos. Al parecer, sus seguidores se preocuparon. “Ni hablemos del pasado, pero con todos los accidentes que tuve nunca me pasa nada. Una novia que tenía me decía ‘siempre estás al borde de morirte’”, decía el exlíder de Tan Biónica al levantarse. En otras transmisiones --de acuerdo a lo publicado por algunos medios-- se lo veía pensativo y tildado.

Los dos familiares que declararon ante la Justicia el martes --su padrastro, Oscar José Ottonello, y su tío, Esteban Charpentier-- dijeron que el músico tuvo un comportamiento violento momentos antes de que el policía le disparara en el abdomen. También, que agredió a su madre. Marina Charpentier, la mamá de Chano, había dicho en cambio que él solamente se lastimaba a sí mismo. Se espera que la mujer brinde declaración como testigo ante el fiscal Juan Manuel Esperante. "Era un enfermo en consumo y nosotros una familia desesperada pidiendo que lo internen", lo definió Marina ante TN. "¿Cómo le vas a pegar un tiro?", es lo que le dijo al policía Facundo Amendolara después de que le disparara a su hijo, según lo expuesto por Ottonello. El caso debería quedar como ejemplo de que los padecimientos mentales no se resuelven con violencia.

Del ámbito artístico, uno de sus músicos allegados es Coti Sorokin, quien le envió un mensaje en ShowMatch: "Le quiero dedicar esta canción a Chanito, a Chano, que está pasando un momento jodido. Que se ponga bien. Esta canción ('Tu nombre') la canté muchas veces con él, es la que más le gustaba de las que hice. La cantamos en el Gran Rex, en un montón de sitios". Por su parte, Candelaria Tinelli se manifestó en su cuenta de Instagram: "No me parecen divertidos los chistes que hacen con Chano porque es una situación súper delicada. No me causan ningún tipo de gracia los memes y me parece muy grave lo que sucedió. Les agradezco si pueden tener un poco de respeto". Ale Sergi, de Miranda! lo describió como alguien de "un talento enorme" y una "gran persona". Juliana Gattas, también de Miranda!, escribió "fuerza, Chano".