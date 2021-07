El Gobierno Nacional planifica los cambios que habrá en el gabinete, luego de las declaraciones del Presidente, Alberto Fernández, en las que aseguró que todos los funcionarios que son candidatos deberán dejar sus cargos para ocuparse de la campaña. Hasta ahora lo único que se sabe es que Fernández anunciará que Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, reemplazará a Daniel Arroyo en la cartera de Desarrollo Social. Lo que sucederá con Defensa aún es incierto, aunque suenan los nombres del embajador en Brasil, Daniel Scioli, e incluso el de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para reemplazar a Agustín Rossi. Este jueves por la tarde Frederic se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero más allá de las especulaciones, desde la cartera de Seguridad niegan que Frederic cambie de ministerio. Con respecto a la reunión, al igual que desde la Jefatura de ministros, aseguran que se trató "de un encuentro planificado desde hace mucho tiempo", que "nada tiene que ver con los cambios en el gabinete". En caso de que Frederic vaya a Defensa, aún no hay nombres para su reemplazo en Seguridad.

La idoneidad de Frederic en relación al ministerio de Defensa es otro dato que la perfila para el puesto. Fue funcionaria de esa cartera entre los años 2005 y 2010, bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, cuando la ministra era Nilda Garré. Durante su gestión frente al área de formación del ministerio, Frederic promovió reformas en los planes de estudio de los institutos de educación de las FFAA. Algo que también venía llevando adelante Rossi en su gestión, pero vinculado a las reformas en los liceos militares. El actual ministro pidió que quien lo reemplace en el cargo conserve el equipo con el que él trabajó durante todo este tiempo, ya que expresó que "es sumamente calificado". En esa línea, desde la cartera indicaron a este diario que Rossi tiene buena relación tanto con Scioli como con Frederic, los dos nombres que suenan con más fuerza por estas horas, pero que esa será una definición que tendrá que tomar Fernández.

"Todos los que van a ser candidatos deben dejar sus cargos, es una regla que me impuse", dijo Fernández y de ese modo Rossi y Arroyo supieron que dejarían sus cargos de forma inmediata. Este jueves, luego de los dichos del Presidente, distintos funcionarios que son candidatos también anunciaron la renuncia a sus puestos en distintos lugares del Estado. Una de ellas fue Victoria Tolosa Paz, número uno de la lista de precandidatos a diputados en PBA, quien expresó que dejará de ser presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y, según supo este diario, también declinará a su cargo de concejal ad honorem que ocupa en la ciudad de La Plata.

"Quienes aceptamos representar a un espacio político en un proceso electoral somos conscientes que debemos dar un paso al costado, porque implica una carga y un desafío que no es compatible con la responsabilidad que asumimos al ser designados para gestionar en la función pública", precisó Tolosa Paz en Junín, durante un encuentro que mantuvo con referentes del FdT. Tolosa Paz coincidió con el Presidente en que "es un deber ético" renunciar al cargo y, a modo de despedida del lugar que le tocó ocupar durante este tiempo, agregó que “quiero agradecer al Presidente por la enorme confianza que depositó en mi para presidir un organismo que tiene como objetivo atravesar el diseño y la implementación de las políticas sociales”. Aún no se sabe quién ocupará su lugar.

Daniel Menendez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, también anunció que deja su cargo. El dirigente de Barrios de Pie ocupa el puesto número 16 de la lista de PBA y expresó en diálogo con radio La Red que "voy a dejar el cargo ya que el Presidente ha sido muy claro cuando nos dijo que los candidatos dejarán las funciones públicas". Además, expresó que considera que su reemplazo en ese sitio deberá ser un integrante de los movimientos sociales: "serán los compañeros y compañeras que encontrarán al que mejor condiciones tenga para el cargo", subrayó.

Otro funcionario que este jueves presentó la renuncia fue Martín Gill, quien abandona su puesto de secretario de Obras Públicas de Nación para encabezar la nómina de Diputados del FdT en Córdoba. Una vez que se acepte su renuncia, Gill volverá a su cargo de intendente de Villa María, en el cual deberá pedir licencia o dejar el cargo. El administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enrique Cresto, también deberá renunciar, ya que encabeza la lista de candidatos para diputado en su provincia, Entre Ríos. Al igual que Gill, Cresto se encuentra de licencia como intendente, de la ciudad de Concordia.

En cuanto a los funcionarios de PBA que serán candidatos, Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense y segundo en la lista de PBA dejó el ministerio antes del anuncio de Fernández y fue reemplazado por su viceministro, Nicolás Kreplak. Es incierto lo que sucederá con Teresa García, Ministra de Gobierno bonaerense, que se postuló como segunda candidata por la primera sección electoral. Sergio Berni, ministro de Seguridad provincial, en tanto, era otro de los titulares de cartera que no se sabía qué haría, pero según confirmaron a este diario desde el entorno del ministro, no se presentará como candidato en la segunda sección electoral, por ende, seguirá en el ministerio.



El ministro Rossi, tras el anuncio de Fernández, aseguró que seguía firme su candidatura en la provincia de Santa Fe para competir en las internas frente al gobernador Omar Perotti, y aseguró que presentaría su renuncia a la cartera ni bien Fernández vuelva de Perú, donde fue a presenciar la asunción de su par Pedro Castillo. Eso habría conversado con Cafiero, tras las declaraciones del mandatario. Rossi, en esa línea, agregó que esperaba que Perotti "al menos pida licencia, ya que se presentó como senador suplente". Este jueves, la compañera de fórmula de Rossi y vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, pidió licencia sin goce de haberes y expresó que "mi responsabilidad institucional no es ejecutiva y se enmarca en el ámbito de la Legislatura de Santa Fe, pero siguiendo la regla de conducta que impone el Presidente a sus ministros, tomé la decisión de pedir esta licencia. Mi deseo es que la campaña electoral no me quite tiempo para la función pública que puede desempeñar mi reemplazante constitucional".