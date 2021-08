Disconforme con el armado electoral de Juntos en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, apuntó nuevamente contra el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. A pesar de señalarlo como el líder de Pro, dijo que “ya lo corrió a Mauricio Macri y le pasó el cepillo a Patricia Bullrich”; sostuvo que el mandatario porteño “ya se cree Presidente” y lo tildó de ser “responsable fundamental” por la “campaña de desprestigio” contra el precandidato a diputado Facundo Manes, de las filas del radicalismo.

“Con relación a las PASO, el gran cuestionamiento y reproche que yo le hago a Pro y particularmente a Horacio, que es hoy el jefe o por lo menos ya lo corrió a Mauricio y le pasó el cepillo a Patricia, es el armado en la provincia de Buenos Aires”, dijo en diálogo con Radio La Red el gobernador jujeño, quien expresó que “naturalmente” Vidal era la candidata para el territorio bonaerense.



Con esas declaraciones, el líder jujeño demostró que no tiene ningún interés en poner paños fríos a la interna de Juntos, que en los últimos días parece más una guerra que que una competencia interna de cara a las elecciones generales.

En un encuentro vía zoom, los principales referentes de Juntos por el cambio resolvieron este lunes unificar un discurso de campaña y poner la energía al servicio de la unidad, con eje fundamental en la provincia de Buenos Aires donde se dará la elección más competitiva con el Frente de Todos.

Se dijo que, finalmente, no hace falta un código de convivencia pues "alcanza con respeto y acuerdo político de convivencia".

En la hora que duró la reunión, no hubo menciones en concreto a Facundo Manes, quien tiró la primera piedra al pedir que "no se usen los recursos de la Ciudad de Buenos Aires en la campaña". Sí se habló de "declaraciones de algunos dirigentes que no ayudan en este momento", en relación justamente a Morales, quien acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de estar detrás de una campaña para desestabilizar la candidatura de Manes.

"Tenemos que volver a reencauzar el concepto de que logramos la unidad en todo el país", indicaron desde la reunión. El documento consensuado se tituló “El adversario es el otro”, en una clara señal de que deben focalizarse en el kirchnerismo y salir de sus pujas internas.

A la luz de sus declaraciones, Gerardo Morales no lo entiende del mismo modo.