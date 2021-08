Patronato y Newell's Old Boys no se sacaron ventaja e igualaron sin tantos en el Estadio Presbítero Grella de la ciudad entrerriana de Paraná, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Con este resultado, ambos equipos quedaron en el pelotón de escoltas del torneo con siete unidades.

En la primera etapa, Newell's pretendió presionar a Patronato, que poco después, por contragolpes iniciados por Gudiño, Delgadillo y Canteros, estuvo cerca de desnivelar, sobre todo con un remate del mediocampista Leys definió desde afuera del área que pasó cerca del palo izquierdo del arco defendido por Alan Aguerre.



El equipo dirigido por Fernando Gamboa atacó por la derecha con salidas de Gabriel Compagnucci e Ignacio Scocco, y por el medio con Nicolás Castro. Así, Newell' tuvo tenencia, pero no precisión en las pocas jugadas que generó.



En el complemento, el equipo rosarino salió decidido a ganar el partido y estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Cristian Lema que contuvo exigido Matías Ibáñez.



En la réplica, hubo una jugada individual de Delgadillo, quien definió cruzado y Aguerre la mandó al corner. Y un minuto después, Scocco asistió a Justo Giani y su disparo rebotó en el palo izquierdo de Ibáñez.



El partido se hizo de ida y vuelta, pero ambos equipos no se pudieron sacar ventaja, por lo que el encuentro terminó en un justo empate.



En la próxima fecha, Patronato visitará a Arsenal en Sarandí, en tanto Newell's Old Boys recibirá a Platense.