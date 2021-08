A días de que se cumpla un mes del fallo de la Corte que volvió a ponerlo en carrera para afrontar un juicio oral por crímenes de lesa humanidad, la Cámara Federal de Casación aún no resolvió la situación del empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier. La Secretaría de Derechos Humanos (SDH), que conduce Horacio Pietragalla Corti, e HIJOS Jujuy les reclamaron en las últimas horas a los integrantes de la Sala IV que confirmen el procesamiento del empresario de 94 años y envíen el expediente a la justicia federal de Jujuy para que pueda ser elevado a juicio.

Durante la feria de invierno, la Cámara de Casación rechazó analizar la situación de Blaquier y de Alberto Lemos, el exadministrador general del ingenio Ledesma. Los dos están procesados desde 2012 por 29 secuestros: tres ocurridos entre el día del golpe de Estado y los primeros días de abril de 1976; los otros 26 cometidos entre el 20 y 27 de julio de ese año en lo que se conoció como las noches del “Apagón”, cuando las fuerzas represivas secuestraban y desaparecían a cientos de personas en la más plena oscuridad-- gracias a un corte de electricidad en la zona--. Pese a la oscuridad, los testigos y sobrevivientes pudieron ver que se usaron camionetas del ingenio Ledesma para los secuestros.

La causa Blaquier estuvo paralizada desde marzo de 2015, cuando los camaristas Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi beneficiaron a los dos empresarios con una falta de mérito. El argumento central fue que pudieron haber aportado los vehículos sin saber para qué iban a usarse. Seis años después, la Corte revocó esa decisión con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Los supremos no ahorraron críticas a la Casación, a la que acusaron de haberse separado del procedimiento habitual y haber obstaculizado indebidamente el trámite de la causa que involucra a uno de los empresarios más poderosos del país.

El fallo de la Corte fue el 8 de julio, casi un mes atrás y la causa sigue sin resolverse en Casación. El fiscal Javier De Luca reclamó antes de la feria que los casadores remitieran el expediente a Jujuy, ya que no tenían nada que analizar porque no podían alejarse de lo resuelto por el máximo tribunal. En el mismo sentido, se presentaron las querellas de la SDH e HIJOS. Hubo pedidos para que el tema se tratara durante las últimas dos semanas, que rechazaron tanto Carlos Mahiques como Diego Barroetaveña. Los jueces sostuvieron que no se trataba de un tema de feria pues no estaba en juego la libertad de los imputados. El fiscal Marcelo Colombo, que reemplazó a De Luca durante el receso, les dijo que no debían esconderse tras reglamentos para continuar demorando una causa por hechos que sucedieron hace 45 años.

Cuando se reinició la actividad habitual en los tribunales, las querellas renovaron sus pedidos de celeridad. La Secretaría de Derechos Humanos reclamó que resuelvan de manera urgente mandar las actuaciones al juzgado de Jujuy para que Blaquier y Lemos puedan ser elevados a juicio. Además, la oficina que dirige Pietragalla Corti le recordó a los casadores que la demora puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino, que está obligado a investigar, juzgar y sancionar los delitos contra la humanidad.

“La dilación de justicia no hace más que agravar el daño causado por la mora en la justicia a quienes son víctimas de estos atroces hechos y a la sociedad toda, ya que los crímenes cometidos se hicieron contra la humanidad en su conjunto”, sostuvieron en su recurso las representantes de HIJOS Jujuy. “Lo pide esta querella, y lo pide la sociedad toda, juicio y castigo a los responsables empresariales del último terrorismo de Estado en nuestro país”.