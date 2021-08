Y fue medalla de plata nomás para Las Leonas en Tokio 2020, igualando sus mejores actuaciones históricas en unos Juegos Olímpicos, como en Sídney 2000 y Londres 2012. La Selección Argentina no pudo en la final ante una impecable labor de su par de Países Bajos, que se impuso por 3-1 y se quedó con el oro.

Todos los goles del encuentro se dieron en el segundo cuarto, cuando las neerlandesas llegaron a ponerse tres arriba en un verdadero vendaval de furia naranja antes de que Agustina Gorzelany -máxima anotadora del equipo en el torneo, con 4 tantos- marque el descuento de córner corto, para darle esperanzas al equipo albiceleste antes del descanso.



"Contenta porque llegamos a una final olímpica, tenemos una medalla de plata, pero tristes por la situación, porque queríamos ganar y tener la de oro... Pero no se nos dio y entonces es una mezcla de sensaciones. Creo que ellas encontraron los goles muy rápido y a nosotras nos costó tener penetraciones, tener más llegadas y eso fue lo que ellas se llevaron del partido, a través de los córners. Esa seguidilla que tuvieron nos descolocó pero bueno, se dio así el partido y hay que valorar esta medalla que no es poca cosa. Estamos tranquilas porque dejamos todo, no alcanzó, pero estamos tranquilas", analizó la capitana Noel Barrionuevo tras el encuentro en declaraciones a la TV Pública.



1) Mucho naranja en ataque

Acorde a su calidad de favoritas, las neerlandesas salieron con todo en el estadio Oi de Tokio. Mucha presencia en ataque para hacerse de la posesión de la bocha y, cuando no, realizar una presión alta que le impidió salir limpiamente a la Selección. El primer corto no tardó en llegar, pero el travesaño devolvió la potente arrastrada de Caia van Maasakker para que Las Leonas respiren.

Recién a los 10 minutos de partido pudo la Selección pisar el círculo neerlandés, cuando Micaela Retegui tomó un rebote tras un bochazo lejano de Victoria Sauze Valdez y remató casi de espaldas. A partir de allí, la Argentina logró adelantarse en la cancha y empezó a tomar contacto con la bocha.

2) Lluvia de goles



En el arranque del segundo parcial, la Selección encontró ciertos dividendos en la presión de la salida naranja y la habilidosa Majo Granatto comenzó a hacer de las suyas. Pero tras dejar a dos en el camino para entrar al círculo, perdió la posesión. Países Bajos respondió con una terrible entrada por derecha de Laura Nunnink, quien remató afuera de cara a María Belén Succi.

Países Bajos llegaba con peligro al círculo argentino gracias a un juego de pases de alta precisión. Y a los 23, encontró la ventaja tras un córner corto y pegada de Frederique Matla, la goleadora del certamen (9 tantos), que se desvió en Margot van Geffen y le impidió a Succi llegar con el stick. La ventaja no significó un cese de las hostilidades naranjas, que siguieron bombardeando el arco argentino hasta encontrar, tres minutos después, el 2-0 con otro córner corto. Van Maasakker arrastró, esta vez al palo izquierdo de Succi, y puso el segundo previo desvío en el pie de Sofía Toccalino.

Si el primero fue a la derecha y el segundo a la izquierda, el tercero sería a la derecha. A los 29, otra vez van Maasakker de corto para cerrar un impresionante cuarto de las naranjas. Claro que Argentina tendría la última palabra, cuando a falta de unos segundos Majo Granatto ganó el primer corto para la Selección. Agustina Gorzelany no falló y, de caño, firmó el descuento de Las Leonas que les permitía soñar con la remontada de cara al entretiempo.

3) En busca de la remontada

Las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui tomaron la iniciativa en el tercer cuarto, obligadas por el resultado. El sector derecho fue el preferido para avanzar ya que Agustina Albertarrio, la gran figura ante India con sus desbordes por izquierda, estaba muy contenida por las naranjas, que parecían multiplicarse en defensa.

Fueron 10 minutos de posesión albiceleste, aunque sin mucha generación de peligro. Por el contrario, a la primera de las neerlandesas, una gran sucesión de pases dejó a Maria Verschoor mano a mano con Succi, con tiempo y espacio. Pera la uno argentina le ahogó el festejo con una atajada tremenda.

4) Ultimos cartuchos

Las Leonas intentaron una y otra vez enarbolar ataques con pases cortos, impedidas de sacar el flick -como contra India- por la presión alta de las neerlandesas sobre las defensoras. El orden táctico de Países Bajos resultaba notable. Gorzelany tuvo dos cortos pero no prosperaron. Sin posibilidades de vulnerar el planteo rival, lo que quedaba era ver cómo corría el reloj, ya transformado en el único objetivo de Países Bajos durante el último pasaje del encuentro.

Desazón instantánea para Las Leonas, reflejada en una Succi quebrada en lágrimas en el arco, consolada por una de las árbitras. No pasará demasiado tiempo hasta que propias y extrañas tomen dimensión de la gesta realizada en Tokio 2020.

Barrionuevo se abraza con Sauze Valdez; y Gorzelany con Merino. (AFP)

La previa

Aunque las neerlandesas llegaban con una favorable racha histórica reciente, habiendo vencido en los últimos cuatro Juegos a las argentinas (por penales en la semifinal de 2004, 5-2 en la semifinal de 2008, 2-0 en la final de 2012 y 3-2 en cuartos de 2016), la cosa en finales de torneos importantes estaba pareja: Las Leonas ganaron en la definición de los Mundiales de 2002 (por penales) y 2010 (3-1, con un gol de Noel Barrionuevo, la actual capitana), y cayeron en la de 1974 (0-1) y en la de Londres 2012 (0-2).

Argentina venía de derrotar a India en semifinales (2-1) y Alemania en cuartos (3-0) luego de una fase de grupos en la que sumó 3 triunfos y 2 derrotas. Países Bajos, por su parte, no había perdido en el certamen: vapuleó al último campeón Gran Bretaña en semis (5-1), a Nueva Zelanda en cuartos (3-0) y sumó 5 victorias en primera ronda, para llegar a un total de 26 goles a favor y 3 en contra en Tokio 2020 (contra 13 y 9 de las argentinas).

La Selección, con un plantel joven de muchos puntos altos entre los que se destaca la defensora salteña de 18 años Valentina Raposo, tenía en su palmarés dos medallas de plata conseguidas en Sydney 2000 y Londres 2012, mientras que además tienen dos de bronce logradas en Atenas 2004 y Beijing 2008.

Por las neerlandesas, que cuentan con la goleadora del torneo, Frederique Matla (9 tantos), sumaron medallas en 9 de sus 10 participaciones olímpicas, esta será su quinta final consecutiva; suman 3 oros (1984, 2008 y 2012), 2 platas (2004 y 2016) y 3 bronces (1988, 1996 y 2000).

Gran Bretaña, de bronce

Más temprano en la jornada, el seleccionado de hockey sobre césped femenino de Gran Bretaña alcanzó la medalla de bronce (tercera de su historia, junto al oro de 2016) al superar a su par de India por 4-3.

Las europeas se impusieron en un partido muy emotivo y cambiante, ya que empezaron ganando por 2-0, pero su rival se los dio vuelta 3-2 para dar lugar a la reacción final de las británicas.

Los goles de las medallistas los anotaron Sarah Robertson, Elena Rayer, Hollie Pearne Webb y Grace Balsdon, mientras que para India, que disputó recién sus terceros Juegos en la disciplina, convirtieron Vandana Katariya y Navneet Kaur, ésta en dos oportunidades.