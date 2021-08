Facundo Manes, precandidato a diputado nacional del radicalismo, sostuvo este sábado que lo "sorprendieron las internas en Juntos”. Pese a haber recibido "ataques feroces", aseguró: "Nunca voy a atacar a nadie porque quiero unir a los argentinos".

En diálogo con AM 750, el neurólogo manifestó que pretende "discutir la agenda del desarrollo” y que "el problema de los dirigentes es que se pelean entre ellos y no piensan en la Argentina”.

En esa línea, estimó que la UCR "convocó a todos los sectores" en un marco en el que "la pandemia ha evidenciado los problemas estructurales de la Argentina”. Manes consideró que "los gobiernos han fallado por no convocar a un gran acuerdo nacional apenas llegan a la Casa Rosada” y que por eso “la gente está frustrada”.

Sobre su llegada a la política, dijo “me fui de la ciencia porque busco el dolor, no le escapo", y definió: "Voy a ser un servidor público, no me voy a servir de lo público”. También dijo "nunca fui un outsider" y contó que se afilió al radicalismo en 1992, al tiempo que negó que en su momento hubiera formado un partido político. Al referirse a la interna, usó metáforas futbolísticas, como "hoy la cancha está injugable", “acá no es por el medio, es por arriba”.

“Me molesta que la UCR no haya tenido protagonismo en Cambiemos”, apuntó el rival de Diego Santilli en la interna opositora en la provincia de Buenos Aires, y llamó a "oxigenar la política", dado que “no podemos afrontar los desafíos del siglo XXI con prácticas del siglo XIX”, en lo que pareció una alusión a los cambios de distrito que hicieron Santilli y María Eugenia Vidal.

“Nuestra lista representa la diversidad de la provincia de Buenos Aires”, apuntó, en lo que fue un dardo a Santilli, que compite apadrinado por Horacio Rodríguez Larreta. Al respecto, defendió la presencia de Jesús Cariglino, exintendente de Malvinas Argentinas, que fue cuestionado por Margarita Stolbizer. "Cariglino estaba desde antes en Cambiemos. Yo me sumé a un espacio prearmado. Él trabaja con Joaquín de la Torre”, se defendió el neurólogo, que en su momento apeló a la imagen de que "no podemos importar noruegos" para responder la crítica de la dirigente del GEN.

Sobre las críticas y los cuestionamientos internos, Manes también se refirió a los cruces de estos días con Elisa Carrió. Dijo que la líder de la Coalición Cívica le había ofrecido ser su candidato a vicepresidente en 2015, cosa que ella negó. Carrió lo definió como mitómano y amenazó con llevarlo a la Justicia. “Yo no cambié: habría que preguntarle a Carrió por lo que pasó”, apuntó Manes al ser consultado. “Yo reconozco en Carrió la lucha contra la corrupción, espero que ella pueda reconocer cosas buenas en mí”, añadió.



De cara al futuro, expresó que "hay que apostar a lo humano e ir por una revolución de la educación y lo tecnológico” y que "necesitamos una rebelión como fue la reconstrucción democrática”. Al respecto, afirmó que "el último sueño colectivo" lo vio "con Alfonsín". Del primer presidente de la democracia recuperada dijo que "él enfrentó el status quo”.

“El kirchnerismo gobernó 15 años y nos fue peor”, apuntó sobre los últimos años, y llamó a "convocar a todos, incluso a algunos kirchneristas", en un contexto en el que "falta productividad" y "confianza" en la economía.

Finalmente, sobre la reaparición de Mauricio Macri se limitó a decir que "tenemos que respetar a todos los expresidentes”, y que si bien estuvo "molesto en el gobierno de Cambiemos", prefiere "hablar del futuro".