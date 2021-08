El expresidente Mauricio Macri sigue en Suiza y desde hace semanas mantiene un perfil bajo con pocas apariciones públicas y una mínima participación en las reuniones de su espacio político, que sigue mostrando todas sus peleas internas. La última de sus intervenciones fue en un zoom de Juntos, el lunes de la semana pasada, que organizaron las distintas patas del espacio para tratar de bajar el tono a las discusiones entre los distintos referentes, que a esta altura parecieran no tener fin.

Allí, Macri tomó la palabra al comienzo del encuentro y pidió a sus compañeros de espacio “dejar está semana atrás rápidamente y mirar hacia adelante de cara a la campaña”.

Este lunes, en tanto, habrá otro encuentro virtual de Juntos. Sobre el regreso del expresidente a la Argentina, la candidata a Diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró que "ahora está volviendo. Espero que le den la habilitación en estos días". La exgobernadora también agregó que una vez de regreso, Macri "va a ser parte de la campaña", cosa que hasta ahora no viene sucediendo, o al menos no de forma protagónica.

El exmandatario había viajado a Europa a fines de junio. En un principio estuvo en España, donde realizó distintos encuentros, como por ejemplo con el líder del Partido Popular y uno de los más claros referentes de la derecha en el país ibérico, Pedro Casado. Luego, Macri se trasladó a Zurich. Su excusa para salir del país en un momento de fuertes restricciones por motivo del avance de la variante delta de coronavirus en el mundo, fue que debía participar de distintas actividades de la FIFA, institución de la que participa como presidente de la Fundación homónima. Su regreso a la Argentina se habría atrasado porque actualmente existen cupos para ingresar al país debido a una resolución que la semana pasada fue flexibilizada. Con las nuevas medidas, el Gobierno estableció que ahora el cupo semanal será de 11.900 plazas por semana para argentinos y argentinas y residentes hasta el 6 de septiembre y, en adelante, un cupo semanal de 16.100 plazas si se habilitan nuevos corredores seguros. Es decir, el exmandatario podría volver en alguno de esos vuelos.

Estas elecciones son las primeras que Macri transitará luego de dejar la presidencia y su rol en la campaña de Juntos viene siendo secundario. El 21 de julio, por ejemplo, compartió en sus redes la polémica foto del pelo colorado de Diego Santilli, precandidato a Diputado por la Provincia de Buenos Aires de su espacio, junto a la consigna de "Es Juntos". Su última interacción en Twitter, en tanto, fue el pasado jueves, cuando compartió una publicación del vicepresidente del PRO y candidato a senador por Santa Fe, Federico Angelini, que posteó una foto con el expresidente de hace dos años en Rosario y escribió que "hoy volvemos a tener la oportunidad de pensar un mejor futuro para Argentina. Gracias Mauricio por el apoyo de tantos años".

Unos días antes de compartir la foto de Santilli, Macri había declarado que "esta es la elección más importante en casi 40 años". Para el expresidente, según indicó, "el 21 es el 21, no adelantemos el 23 porque es un error". Sobre las internas, en aquella ocasión puntualizó que "tenemos que estar compactos y unidos. Hay que decir: 'él es un fenómeno y yo soy mejor', pero no decir: 'él es feo, malo y sucio'. Vernos a nosotros en esa no está bueno y yo estoy en esto para ayudar".

Dentro de sus últimas publicaciones, varias estuvieron dedicadas a críticas al kirchnerismo: en una, por ejemplo, Macri citó una nota del diario La Nación acompañada de un texto que decía: "así desvalija el kirchnerismo el Banco Central", y también realizó publicaciones vinculadas a temas deportivos, como, por ejemplo, un posteo en homenaje por la despedida del basquetbolista argentino, Luis Scola.