Carlos Bianco no tiene pelos en la lengua y si hay algo que lo altera es enterarse de las críticas macristas a la actual gestión sanitaria del Frente de Todos. Ya casi había terminado la conferencia de prensa que brindó con su par de salud Nicolás Kreplak cuando un periodista le pidió una reflexión acerca de una declaración de la exgobernadora y precandidata porteña María Eugenia Vidal, quien calificó al gobierno del Frente de Todos como "el gobierno de la excusa". Bianco no esquivó el bulto y respondió que si de calificar se trata, define la gestión de Vidal como "el gobierno de vagos y mal entrenidos".

"Me causa entre gracia e indignación cada declaración de Vidal, no sé cuál predomina sobre la otra. Que haya dicho que somos el Gobierno de la excusa...Éste es el gobierno del cuidado. Me puedo cansar de decir los desastres que hizo Vidal como gobernadora. Si es por calificar, yo calificaría al gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y los mal entretenidos".

Luego se permitió darle un consejo a la exgobernadora, luego de decir que los bonaerenses no la volvieron a elegir "por algo" : Le recomendó que "visto y considerando que se escapó de la provincia de Buenos Aires y ya no es orgullosamente bonaerense (parece que se crió en varios lugares al mismo tiempo) se refiera a las cuestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".