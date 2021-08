El director técnico de Boca Juniors, Miguel Russo, tiene la idea de ir con la mayoría de los titulares que jugaron ante River por la Copa Argentina para el partido del próximo domingo en La Plata ante Estudiantes, por la sexta fecha de la Liga profesional.



A sabiendas de que por cuartos de final de la Copa Argentina (ante Patronato) recién jugarán en septiembre, el cuerpo técnico tiene como objetivo armar un once que con pocas variantes pueda tener una continuidad.



Aunque en el entrenamiento en el predio de Ezeiza el entrenador realizó variantes permanentes en la práctica de fútbol, todo indica que Luis Advíncula, Marcos Rojo, Agustín Sández, Esteban Rolón, Norberto Briasco y Juan Ramírez estarán desde el inicio en La Plata.



El DT sabe que llegó la hora de mejorar el juego y de obtener resultados, ya que Boca afronta una racha con una sola victoria en 15 partidos, con solo dos goles en las cinco fechas que van de la Liga Profesional.



Por eso la posible presencia de Agustín Almendra -quien se entrena desde el martes a la par de sus compañeros, ya recuperado de un esguince en el tobillo izquierdo- es muy importante. Y más si se tiene en cuenta que no podrá estar Edwin Cardona, quien seguramente será suspendido después de haber sido expulsado el domingo pasado ante Argentinos Juniors.



En tanto, el delantero Nicolás Orsini, quien según el parte médico "cursa una sinovitis postraumática con lenta evolución", empezó un tratamiento de recuperación con plasma y tendrá 72 horas de reposo.



Según dijeron a Télam allegados al cuerpo médico boquense, el delantero que llegó este semestre desde Lanús recibió en la pretemporada un fuerte golpe en su tobillo derecho que le produjo un edema en esa zona.



En otro orden, la dirigencia del club de la Ribera resolvió jugar en la Bombonera -por última vez- ante Patronato, el sábado 21 de agosto desde las 20.15, para luego cambiar el drenaje del campo de juego.



Boca le pidió a la AFA jugar de local en otro estadio, durante aproximadamente sesenta días, que sería el tiempo que llevaría el trabajo de mejora del drenaje de la Bombonera.



El encuentro que Boca haría de local ante Racing, programado para el 29 de agosto por la octava fecha de la Liga profesional, se jugará en el estadio Ciudad de La Plata.



Para los partidos siguientes, existe la posibilidad de que se disputen en Santiago del Estero y San Juan: con el canon que se pueda cobrar para jugar en esas ciudades, Boca solventaría gran parte de los gastos que llevará cambiar el drenaje del césped del estadio Alberto J. Armando.



Boca, que todavía no ganó en el torneo, visitará el domingo desde las 18 a Estudiantes de La Plata por la sexta fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Facundo Tello.