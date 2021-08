Dos partidos se jugarán en el arranque de la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Colón de Santa Fe recibirá este viernes desde las 19 (TV: TNT Sports) a Gimnasia La Plata en busca de un triunfo que lo deje de manera transitoria en la cima del torneo.

En caso de que el conjunto santafesino, actual campeón del fútbol argentino, consiga un empate, igualará la línea del líder Independiente; mientras que una victoria lo dejará en lo más alto de la tabla.



El Sabalero venció 1-0 a Vélez Sarsfield en condición de visitante en la fecha pasada, lleva tres partidos sin derrotas (1-0 a Godoy Cruz y 1-1 ante Huracán) y con 10 unidades es uno de los escoltas del Rojo, al igual que Lanús y Newell's Old Boys.



El DT Eduardo Domínguez tendrá a disposición al atacante colombiano Wilson Morelo, quien no estuvo ante el Fortín por una distensión en el isquiotibial derecho sufrida ante Godoy Cruz, por la fecha 4.



Por otro lado, Domínguez mantendrá a Cristian Ferreira en el equipo once titular, que sería el mismo que venció en el estadio José Amalfitani.



El Lobo platense, por su parte, se ubica en la décima posición con ocho puntos, al igual que Racing Club, Patronato y San Lorenzo, y en la última fecha festejó el triunfo 1-0 ante Atlético Tucumán.



La dupla técnica conformada por Leandro Martini y Mariano Messera le dará descanso a Luis "Pulga" Rodríguez por una contractura muscular, de modo que el delantero no enfrentará a su ex equipo, con el que salió campeón en junio pasado tras derrotar en la final a Racing.



La idea del cuerpo técnico platense es preservar al atacante tucumano de cara al choque de octavos de final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, a disputarse el próximo miércoles en el estadio de Banfield.



De este modo, el delantero colombiano Johan Carbonero, recuperado de una ruptura fibrilar en el músculo isquiotibial derecho, podría ocupar el lugar del ex Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán.



Asimismo, en el mediocampo tripero descansarían Matías Pérez García, Harrinson Mancilla y Matías Miranda para dejar sus respectivos lugares a Brahian Alemán, Franco Torres y Nicolás Colazo.

Cita en Parque Patricios

A continuación, Huracán recibirá desde las 21.15 (TV: Fox Sports Premium) a Unión de Santa Fe, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, también por la LPF.

El Globo viene de caer 1-0 ante Lanús, lleva cuatro partidos sin triunfos y se ubica en el puesto 20 de la tabla con cinco unidades.



El DT Frank Kudelka no podrá contar con los defensores Ismael Quílez y Raúl Lozano, quienes debieron salir reemplazados ante el Granate por diferentes dolencias musculares.



En lugar de Quilez podría ingresar el colombiano José Moya, mientras que por Lozano lo hará Iván Valenzuela.



En tanto, en el mediocampo del conjunto de Parque Patricios podrían ingresar Federico Marín y Santiago Hezze en reemplazo de Franco Cristaldo y Lucas Vera, respectivamente.



El Tatengue, por su parte, viene de golear 4-0 a San Lorenzo en condición de local, en el único triunfo que logró en el torneo, y alcanzó cinco unidades, al igual que su rival.



El técnico Juan Manuel Azconzábal mantendrá el mismo equipo que se impuso de manera categórica ante el Ciclón en la fecha pasada.