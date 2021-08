El canal Volver decidió levantar la reposición de la serie Simona. Lo hizo ante el repudio que generó lo que era la vuelta del actor Juan Darthes a la televisión argentina, luego de que la actriz Thelma Fardin lo denunció por violación.

Cuando se hizo la tira con Ángela Torres, Romina Gaetani y Ana María Orozco ya se conocía la denuncia de Calu Rivero contra Darthes. Luego Torres dio cuenta de lo difícil que le resultó seguir el rodaje de la ficción en la cual interpretaba a la hija de Darthes.

"A veces hasta me daba impresión tener que compartir ciertas escenas donde yo lo tenía que tratar con mucho amor, como si fuese un padre. Y en la intimidad y lo personal sentía que era todo un horror y no me gustaba tener que compartir ese espacio. Pero era todo bastante difícil de manejar. Por suerte teníamos un elenco de jóvenes que hacía todo un poco más fácil entre nosotros, y nos divertíamos", reveló en su momento la joven actriz.

"Me acuerdo que lo miraba y decía ´este hombre no está bien, no la está pasando bien´. Se le notaba y era bastante difícil trabajar con él porque tenía en mi cabeza un montón de cosas en las que pensaba, que no estaba para nada de acuerdo con él", sostuvo Torres.

Fardin denunció que fue violada por Darthes fue en Nicaragua en 2009. Entonces ella tenía 16 años estaban en ese país en el marco de una gira para presentar la serie "Patito Feo".

Volver había repuesto Simona. La reaparición de Darthes en la pantalla dio lugar a una ola de repudios frente a la cual el canal decidió sacarla de la pantalla.