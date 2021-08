El gobernador Gustavo Sáenz puede sentirse muy conforme con su primera elección legislativa desde que asumió la gobernación, al haber ganado con sus candidatos en la mayoría de los departamentos, especialmente en capital donde Emiliano Durand se alzó con la senaduría, la categoría “estrella” de esta elección.

Pero durante los festejos en el bunker aprovechó para enviar un mensaje nacional, al señalar que la provincia “no se pintó ni de azul, ni de celeste ni de amarillo, se pintó con el poncho salteño”. Y agregó que “es un orgullo para mi decirle al país que en Salta no hay grietas”.

Dichas declaraciones se dieron luego de que describiese a su proyecto político como uno que se forjó en el 2015 con partidos políticos e independientes con distintas ideologías. Sáenz logró armar una coalición en la que conviven partidos de derecha como el PRO o el Renovador de Salta, con otros relacionados con el peronismo, tales como nada menos que el Partido Justicialista, al cual logró sumar una vez consumado su triunfo para la gobernación.

El gobernador se hizo cargo de esta amplitud y reconoció que el trabaja con los referentes nacionales, independientemente a que sector pertenezcan, “tal como quedó demostrado en mi paso por la intendencia de Salta y ahora en la gobernación”. En ambos casos tuvo buena sintonía primero con el macrismo durante su gestión municipal y actualmente con el gobierno nacional. Sin embargo remarcó que siempre se pondrá firme “cuando una medida centralista perjudique a los salteños”.

Pero aclaró que “nunca pedí, ni quise, la bendición de un dirigente nacional, no la quiero, no la pedí y no lo querré, me conformo con la bendición de los salteños y de Dios”. Además anunció que “hoy podemos decir que nace un nuevo movimiento provincial en donde abrimos las puertas, brazos y corazón a todos los salteños de bien que quieran acompañarnos para sacar adelante la provincia”.

Finalmente agradeció a los candidatos, especialmente a Durand, pero también a su secretario de gobierno Matías Posadas que terminó tercero muy lejos del ganador y estuvo ausente en el bunker de los festejos.