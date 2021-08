La provincia de Salta registró uno de los niveles más bajos de votación en estas Elecciones Generales donde se disputaban las bancas de senadores, diputados, concejales y convencionales constituyentes. Desde el Tribunal Electoral de la provincia, comunicaron que el número de votantes no superó el 65%, siendo mucho menor en localidades del interior.

En la Capital, que tiene más de 430 mil electores, se registraron reiterados casos de personas que desistieron de emitir su voto porque las máquinas de sus escuelas fallaron, lo que provocó largas filas y un tiempo de espera que superó la hora. Ante ello, algunos renunciaron al derecho a votar.

Si bien durante la mañana, y como suele suceder cada vez que se inicia una jornada electoral con voto electrónico, algunas de las máquinas suelen fallar; esto no cambió por la tarde y la queja se volvió recurrente.

Desde que se implementó ya van 12 años consecutivos que Salta realiza sus elecciones bajo el Sistema de Boleta Única Electrónica.

En varias escuelas de Salta, no se respetó el distancimiento social

A pesar de que el clima iba siendo más amigable y caluroso a medida que pasaban las horas, eso no se tradujo en el incremento en los votantes. Hasta las 16, el porcentaje del padrón que votó no era más que el 48%, y llegando a las 18, hora del cierre, el número fue apenas superior al 64% en la Capital. La provincia solía tener una adhesión a las urnas que siempre rondaba el 70%.

El número de votantes respecto al interior fue dispar. Orán, el segundo departamento más grande de Salta, sólo registró un 50% de votos emitidos. Lo mismo sucedió en San Martín (52,72), Anta (50,41%), Rivadavia (48,29%) y Metán (54,45%), distritos bastante poblados en la provincia.

Los departamentos que superaron el 70% fueron Cafayate, Guachipas, Cachi, Molinos, La Candelaria e Iruya.

Si bien, el contexto de pandemia planteaba el desafío de dar cumplimiento a los protocolos sanitarios, fue dispar su aplicación en las 3198 mesas habitilitadas en toda la provincia. Las principales indicaciones decían que se debía tomar la temperatura, sanitizar las manos y evitar la aglomeración de personas.

Lo cierto es que en algunas escuelas no se hacía el control de la temperatura o no se respetaba el distanciamiento social. En este último caso, los casi dos metros de distancia, llevó a que las filas sean más largas, causando un malestar hacia los votantes.

Esto era más evidente en establecimientos que se alejaban del macrocentro salteños, como fue el caso de la escuela técnica N° 3.117, Maestro Daniel Oscar Reyes; y la escuela N° 4.035, Profesor Alejandro Gauffin, ubicadas en el barrio San Remo al sur de la Capital.

A pesar que desde el Tribunal Electoral se sumaron 53 nuevos establecimientos con respecto a las elecciones del 2019, no se pudo evitar el amontonamiento de las personas en varios ingresos a los establecimientos, como se vio a lo largo de toda la jornada. La decisión por parte del Tribunal, se debió a que cada escuela debía tener solamente 15 mesas.

Eso llevó a que existieran cambios en los lugares de votación, lo que para algunos electores fue una sorpresa con la que se daban al momento de llegar a las escuelas. La incertidumbre respecto a este momento, también fue uno de los atenuantes al momento de decidir no votar.

Las luchas presentes

Uno de los momentos más llamativos fue que a la candidata a concejal en primer término del Frente de Izquierda Unidad, Andrea Villlegas, en un primer momento, no la dejaron emitir su voto por tener un cartel con la leyenda: ¡YO PARO! Viva la lucha docente, en referencia al conflicto docente que inició en Salta el 1 de agosto.

Después de permitirsele votar, la candidata y también maestra, realizó una denuncia en el Juzgado Electoral de Salta, para que "quede asentado como precedente de que todos los docentes tenemos derecho a emitir nuestro voto con el cartel en alusión a la lucha docente", informó.

"No vamos a permitir que Sáenz invisibilice la lucha, no somos un grupo minúsculo, sino que hay un acatamiento del 90% en las escuelas. Por eso mi voto es en defensa de nuestros derechos de las y los trabajadores, las mujeres, disidencias y la juventud. Y sobre todo para que todas estas luchas estén en el Concejo" finalizó la docente desde la escuela N° 8065, Martín Fierro.

La manifestación docente no pasó desapercibida y se vieron varios delantales blancos votando en todos los rincones de la provincia. Desde el sector de Docentes Autoconvocados, ratificaron ayer la decisión de continuar con el paro por tiempo indeterminado en búsqueda de mejoras salariales.

El gobernador Gustavo Sáenz se refirió a la medida de fuerza y en primer lugar agradeció a los docentes que trabajan en plena pandemia, pero indicó que se deben buscar espacios de diálogo “porque los niños terminan siendo rehenes". "La docencia tiene que buscar otra forma que no sea cortando rutas que no sea poniendo a toda la sociedad en su contra”, expresó desde el ex Colegio Nacional, donde emitió su voto.

Otra de las consignas manifiestas fue: Voto para que vuelva todxs, emitida por los trabajadores aglutinados en ATE y pertenecientes a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Salta. Ya que reclaman la reincorporación de 72 técnicos y técnicas de todo el país, que fueron despedidos durante el macrismo.