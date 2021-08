El Banco Central reforzó la semana pasada los controles sobre las operaciones con tipo de cambio financieros a través de la compra y venta de bonos. En el mercado especulan que el objetivo del equipo económico es reducir el monto de la intervención en esos mercados para cuidar los dólares de las reservas internacionales. Las regulaciones del Central bajarán sensiblemente el volumen negociado en el dólar mep y el contado con liquidación. El impacto de las medidas sobre el tipo de cambio ilegal es una de las incógnitas para los inversores, la cual empezará a despejarse esta semana.

El viernes pasado practicamente no hubo movimientos porque las agencias de bolsa limitaron las transacciones. Se espera que esta semana se retomen las operaciones gracias a la adecuación de los sistemas a las nuevas normativas de la autoridad monetaria. Las regulaciones del Central fueron quirúrgicas para evitar especulación en el mercado de dólares financieros y los analistas consideran que bajarán fuertemente los montos operados.

Por un lado, las nuevas normativas exigen a los inversores que realicen contado con liquidación tener una cuenta en el exterior a su nombre para poder cursar la operación. Por otro lado para quienes realicen operaciones de dólar mep a nivel local deberán recibir los fondos en sus propias cuentas bancarias en moneda extranjera (no pueden guardarse en cuentas de la agencia de bolsa para continuar operando desde esas plataformas).

De esta forma la primera interpretación de los operadores cambiarios es que se reducirá el monto de transacciones diarias en estos mercados en el que incluso habían empezado a operar minoristas y se habían generados nuevos rulos (operaciones de arbitraje). Con un monto operado menor también sería menor la necesidad de divisas del sector público para intervenir y evitar que haya volatilidad en el tipo de cambio financiero.

Algunas estimaciones privadas ubicaban hasta la semana pasada que el nivel de ventas de dólares en la plaza de bonos era cercano a los 20 millones de dólares diarios. El objetivo de estas intervenciones es mantener estable la brecha cambiaria.

Para algunos analistas parte de lo que no se pueda seguir operando en las agencias de bolsa a través de dólar mep o contado con liquidación puede terminar siendo canalizado en el mercado informal de la divisa presionando su precio. Sin embargo no todos coinciden con este razonamiento porque uno es un mercado registrado en el que se cambian pesos en blanco por dólares a una cotización financiera mientras que el otro es un mercado informal en que se opera fundamentalmente con fondos no declarados y en el que existen pocas transacciones.

Detalle de la normativa

En las regulaciones del directorio del Banco Central se resolvió que a partir de esta semana los inversores podrán seguir pasando los fondos a los agentes de bolsa para hacer contado con liquidación pero cuando se haga la liquidación de los bonos en divisas los dólares deberán acreditarse en la cuenta del banco. Esto implica que para hacer contado con liquidación el inversor deberá tener a su nombre una cuenta en el exterior. No podrá usarse para terceros.

Desde el Banco Central explicaron que los organismos reguladores detectaron prácticas que dificultaban el seguimiento de la ruta de los fondos, lo que podría dar origen a denuncias ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Se agregó que la disposición se ajusta "a estándares internacionales de prevención del lavado de activos y elusión y evasión fiscal".

Las medidas disponen que las operaciones de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse de la siguiente forma. O bien mediante una transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales. O bien contra cable en cuentas bancarias a nombre del cliente en la entidad del exterior que no esté constituida en países o en los territorios donde no se aplican, o no aplican suficientemente, las recomendaciones del GAFI.

"En ningún caso se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros", informó el Central.

La autoridad monetaria explicó de esta forma el esquema al que deberán adecuarse las agencias de bolsa y por ese motivo hubo una operación reducida este viernes para que los sistemas de estas entidades pudieran acomodarse a las nuevas regulaciones.

Para algunos operadores cambiarios esta norma tendrá como resultado una limitación sobre la compra y venta para hacer operaciones cambiarias desde una cuenta abierta en una casa de bolsa. No se podrá liquidar operaciones en esas cuentas, sino que habrá que redireccionar los fondos a la cuenta bancaria en moneda extranjera a nombre del titular de la operación.