A poco más de tres semanas de las elecciones, el Frente de Todos cerró sus filas y, por segundo día consecutivo, se mostró en unidad. El martes en Isla Maciel y ayer en un plenario que se realizó en el Estadio Único de La Plata, los principales representantes de la alianza gobernante compartieron escenario y todos los precandidatos de la lista bonaerense, ministros, intendentes y las distintas figuras de peso que componen el espacio oficialista estuvieron acompañándolos. "Está ahí nomás la puerta de salida de la pandemia. Pero la vida que queremos no es la que nos precedió. Algunos pícaros disfrutaron y millones sufrieron", expresó el Presidente Alberto Fernández. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo antecedió en la palabra y aseguró que "tenemos que imaginar la vida que queremos porque la vamos a volver a tener. Cuando un gobierno se compromete con el bienestar de su pueblo les juro que es posible remontar las más profundas crisis y emerger". Los próximos días de campaña que quedan hasta las PASO, según supo Página/12, estarán signadas por muchas "bajadas a territorio" y con recorridos "distrito por distrito" de los precandidatos.

El clima en el estadio Diego Armando Maradona era de arenga y entusiasmo: una renovación de energías para salir a convencer al electorado en los meses que quedan de campaña. "No había habido un acto grande en donde se pudieran encontrar todos los precandidatos y dirigentes. El objetivo era reforzar el espíritu de la campaña", contaron a este diario desde la gobernación bonaerense. En el escenario montado en el campo de juego estuvieron junto al Presidente y la vicepresidenta, el gobernador de PBA, Axel Kicillof, el titular de la cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de bloque en la cámara baja, Máximo Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario y los precandidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

Los discursos se hilvanaron y se complementaron entre sí: Máximo comenzó hablando de la Ley de Etiquetado, Massa lo retomó y Alberto terminó utilizando ese ejemplo para hacer una analogía con la "descripción" que debería tener cada espacio político para que la gente no sea engañada. "El de Juntos diría `Somos republicanos", pero después diría que contiene un gobierno con una mesa judicial, que endeudó al país, que despreciaba la educación y la salud pública y diría todo lo que no pasó: que la deuda que tomaron no se convirtió en puentes ni hospitales; que contiene a un Presidente que blanqueó la plata que su familia tenía en el exterior, que favoreció a sus amigos y que contrabandeó armas a Bolivia", señaló.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, llegó minutos antes de que hagan su ingreso el Presdiente y la Vicepresidenta, y lo hizo junto al senador Oscar Parrilli y el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, con quienes conversó hasta minutos antes de que comience el acto. También estuvieron en las primeras filas el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que arribaron juntos al Estadio.



La importancia de la construcción colectiva; las medidas que tomó el oficialismo en estos 19 meses y las críticas a la oposición, a la que Fernández denominó como "un grupo de ladrones de guante blanco", fueron los ejes centrales de todas las alocuciones. "No sientan que la pandemia nos dejó paralizados. La pandemia nos hizo atajar un montón de penales, pero hicimos un montón de goles", dijo Fernández como continuación de las palabras de Cristina en Isla Maciel, cuando dijo que el gobierno "se la pasó atajando penales".

"Mi mayor orgullo es venir a terminar lo que empezó Néstor y siguió Cristina. Solo soy un engranaje más de un proyecto. Néstor me enseñó que la política es un hecho colectivo, no individual y Cristina ha dado muestras de también creer en eso. Yo, por ejemplo, soy producto de una de esas muestras", añadió el mandatario. Cristina, antes, dijo: "cada argentino y argentina tiene que saber que para recuperar la vida que quiere, tenemos que tener sentados en Casa Rosada y en cada una de las Cámaras a hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar las más grandes presiones y ataques que sufrimos los que queremos que la vida de la gente sea mejor".

El episodio de la fotografía en Olivos, según indicaron desde el oficialismo, quedó finalizado para ellos luego de los discursos en Isla Maciel que abordaron el tema. En La Plata nadie mencionó el asunto. Ante la consulta de este diario luego de la publicación del video, horas después del acto, desde el oficialismo apuntaron que "el Presidente ya dio la explicación que tenía que dar y no hay nada para agregar".

Una vez terminado el plenario, el canciller Felipe Solá, comentó a Página12 que "puede haber debates, cosas que trasciendan en la prensa o posiciones que no son homogéneas, pero de lo que no tenemos ninguna duda es de dónde tenemos que estar cuando vienen las elecciones. No tenemos que disimular la unidad, es natural. Cuando llega la hora de votar nos acordamos de quién está enfrente y por qué somos peronistas". Gollan, en tanto, aseguró en una conferencia de prensa que dio con Tolosa Paz, que durante estos días "vamos a contar lo que hicimos del 2003 en adelante y lo que hicimos ahora que, aún en pandemia pudimos sacar un montón de leyes en beneficio de las mayorías. A Victoria y a mi nunca nos van a encontrar votando una ley que empeore la vida de las personas. Del otro lado, sobran los ejemplos".

A todos los funcionarios y precandidatos que estuvieron presentes en La Plata se les entregó una carpeta que contenía un informe de gestión realizado por la gobernación bonaerense en el que se destacaban diez hitos y políticas divididas en: "lo qué encontramos" y "lo qué hicimos". Allí, figuraba "la reconstrucción de un sistema sanitario devastado"; "la campaña de vacunación más grande de la historia"; "el fomento a la producción", entre otros. Sobre este tema, la vicepresidenta indicó que "no me canso de imaginar cómo estaríamos si en 2015 se hubiese hecho lo que se prometió que se iba a hacer: mejorar lo que se había hecho mal y continuar con lo que se hizo bien. Era una promesa que difícilmente no le guste a todos y todas...". "Cuánto mejor estaríamos si se hubiera seguido con el fortalecimiento de la industria y sin endeudamiento que dejaron", reflexionó.

El discurso completo del acto