[email protected] de Página/12 presentó un encuentro con Mario Wainfeld, quien conversó con las y los [email protected] del diario acerca de la coyuntura política y el escenario electoral para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatarios (PASO).

El columnista brindó un análisis del clima político, se refirió a las elecciones de medio término y esbozó algunos escenarios posibles.

Algunos de los pasajes más destacados de la reunión:

1. ¿Qué está en juego?

"Se renueva parcialmente el Congreso Nacional, estrictamente lo que se renueva es un tercio de la Cámara de Senadores que son 8 provincias, 3 senadores por provincia (dos por primera minoría, uno por segunda minoría) y se renueva la mitad de los diputados".

2. ¿Quién gana la elección es el que saca más votos o el que saca más bancas?

"En general, las dos cuestiones van más o menos parejas, pero puede haber una pequeña diferencia, es decir, es importante ganar las elecciones por mayor número de votos, pero la clave de las elecciones y, sobre todo, las claves de la gobernabilidad futura es si el Frente de Todos puede conseguir las bancas que le faltan en Diputados para tener mayoría propia y gobernar con más tranquilidad y sin todos los bloqueos que le ha producido Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Por otro parte, en el caso de la Cámara de Senadores, el gobierno tiene una mayoría relativamente cómoda y podría aspirar a tener 2/3, pero no le va a alcanzar. Aún perdiendo algún senador, no afectaría el quórum que ostenta, esto si no hay una convulsión o terremoto electoral, pero todo indicaría que es poco probable".

3. ¿Cómo son las elecciones de medio término en Argentina?



"Las elecciones cada dos años marcan cierta tendencia irregular. Por ejemplo, en 2005 siendo presidenta Cristina ganó las elecciones de medio término, y luego el oficialismo que gana en medio término, ganó las elecciones presidenciales. Sin embargo, en 2009 fue distinto, el kirchenerismo perdió la elección de medio termino, pero ganó las presidenciales de 2011. Nuevamente al kirchnerismo le fue mal en las elecciones de medio término en 2013 y perdió las elecciones presidenciales de 2015. Y, finalmente, el macrismo ganó las lecciones de medio término en 2017 y perdió las presidenciales en 2019. Es decir que las elecciones de medio término no determinan resultados en las futuras presidenciales, pero marcan un clima".

4. ¿Cómo afectará la pandemia el nivel de participación?



"Los precedentes apuntan a que en las elecciones primarias vota menos gente que en las generales. En las primarias se juega menos, son un anticipo, pero no es definitorio. De todos modos, el nivel de presentismo en septiembre va a ser menor que en noviembre y, considerando el factor pandemia, la impresión que uno tiene es que comparativamente con los datos históicos se va a ir a votar menos. Cierta parte del electorado es posible que se retraiga, alo que ya se pudo comprobar en la experiencia internacional, pero recordemos que el índice de participación que tiene nuestro país en términos internaciones es altísimo. Una virtud del sistema electoral argentino. Si tuviera que pronosticar algo, diría que no menos del 65% se presentará a emitir su voto".

5. ¿Qué le conviene al Gobierno?

"Sacar los votos propios, pero si hay dispersión de votos entre terceras fuerzas ,en proyección, le conviene más al gobierno que a la oposición porque es más fácil llegar a acuerdos con los partidos provinciales en el Congreso. Se pueden negociar para que los legisladores de alguna provincia apoyen normas nacionales, incluso sumarlos en términos políticos, algo mucho más sencillo con esos partidos que con Juntos por el Cambio, que tiene una disciplina bastante férrea, y al cual el oficialismo prácticamente no ha conseguido sacarle una figura. En ese sentido, el peronismo ha tenido poca potencia para restarle fuerzas al adversario".

6. ¿Cuál será el posible resultado?

"No se sabe si va a haber mucha abulia y mucha apatía, pero esto puede incidir en el resultado y puede incidir en el futuro político de la Argentina. Creo que el oficialismo tiene que ser muy cuidadoso sobre esto porque la apatía favorece a la derecha siempre. Han sido años difíciles, los del macrismo por el macrismo, los últimos de Cristina porque no fueron los mejores, los dos últimos por la pandemia. Hace muchos años que no hay crecimiento, que la oferta de trabajo está difícil, por todo esto el Gobierno tiene que hacerse cargo y tiene que repuntar frente a esta circunstancia, además del escándalo reciente que algo le va a doler. De todos modos, el Gobierno tiene algunas medidas que son muy valiosas: la campaña de vacunación masiva, la negociación de la deuda privada fue muy buena, la Ley a las grandes fortunas, la tarjeta Alimentar, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, su defensa del trabajo con la ley de prohibición de despido, la reapertura de las paritarias, la atención a los movimientos sociales, entre otras. Todo esto frente a un adversario que tiene muy poco que mostrar en términos de realizaciones, pero que trabaja sobre las grandes dificultades. Si tuviera que aventurar un resultado, me inclino por una victoria modesta del Frente de Todos".

Si querés participar de las próximas charlas, hacete [email protected] de Página/12