Los argentinos Diego Schwartzman y Guido Pella quedaron eliminados este jueves en los octavos de final del Masters 1000 de tenis de Cincinnati, al caer ante el noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-3 y el alemán Alexander Zverev por 6-2 y 6-3, respectivamente, en el torneo que forma parte de la gira sobre cemento previa al US Open, que comenzará el lunes 30 de agosto en Nueva York.



El "Peque" Schwartzman, situado en el lugar 14 del escalafón ecuménico del tenis, perdió contra el ascendente noruego Ruud (11), tras 1 hora y 21 minutos de enfrentamiento. El porteño se había instalado en los octavos de final tras dejar en el camino al británico Daniel Evans (28) y al estadounidense Frances Tiafoe (51).



Pese a la derrota, el Peque tiene historial favorable sobre Ruud, al que venció cuatro veces, en Australia, Río de Janeiro y Hamburgo, en 2018, más el año pasado en la edición de Cincinnati que se jugó en Nueva York por la pandemia de coronavirus; mientras que perdió en 2021, en dos ocasiones: en Montecarlo y esta noche en este certamen estadounidense.



Schwartzman conquistó este año el Argentina Open, cuarto título de su carrera, mientras que Ruud, también campeón en Buenos Aires, en 2019, logró los torneos de Ginebra, Bastad, Gstaad y Kitzbuhel.



Previamente, el bahiense Pella, de 31 años y ubicado en el puesto 93 del ranking mundial del ATP, fue superado por Zverev (5), el mejor tenista del momento, luego de 1 hora y 13 minutos de juego.



El zurdo de Bahía Blanca, en una versión muy mejorada respecto de lo que había mostrado durante el año, se había instalado en los octavos de final tras haber dejado en el camino al belga David Goffin (19) y al italiano Fabio Fognini (36), por lo que pese a la derrota ante Zverev se va de Cincinnati con buenas sensaciones y mirando con más optimismo lo que queda del 2021.



Con la caída del argentino, el historial entre ambos aumentó a favor del europeo, quien ganó las tres vences en las que se enfrentaron. Anteriormente, se había impuesto en dos finales: la del Challenger de Heilbronn, de 2015, y la del ATP de Münich, de 2017, ambas en Alemania.



El Masters 1000 de Cincinnati no tiene en su actual edición al campeón de 2020, el serbio Novak Djokovic, tampoco al español Rafael Nadal, quienes volverán a jugar en el US Open que se llevará a cabo en Nueva York la última semana de agosto y a primera de septiembre.



Por su parte, otras dos figuras, el suizo Roger Federer, siete veces campeón en Cincinnati, y el austríaco Dominic Thiem, anunciaron en los últimos días que no volverán a jugar lo que resta de 2021 debido a sus lesiones en la rodilla derecha y muñeca derecha, respectivamente.



El máximo favorito al título es el ruso Daniil Medvedev (2), campeón de la edición 2019 del certamen y también ganador el domingo último del Masters 1000 de Montreal, en Canadá, quien en la jornada eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov (21) al vencerlo por 6-2 y 6-3.