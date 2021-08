Nora Haydee Carla Montero, de 39 años, es la víctima del brutal femicidio que se conoció este miércoles, en Granadero Baigorria. En tanto, Fiscalía dio a conocer que el mismo día, por la noche fue detenido José Román, de 32 años, en Santiago del Estero al 900 de Maciel. El fiscal Alejandro Ferlazzo lo llevará a juicio en los próximos días. "Fue asesinada, degollada por su expareja. Ya le había hecho una denuncia por violencia, porque la tuvo dos días en cautiverio en Maciel, golpeándola y torturándola. La policía lo detuvo y estuvo 24 horas, pero lo largaron. Ella tenía una restricción, pero él la seguía hostigando, la volvió a secuestrar y la policía dijo que no podía hacer nada. Ayer él le pidió que lo acompañara al hospital porque estaba descompuesto y ella tuvo lástima y lo acompañó", dijo Mónica Pared, quien se dio a conocer como mamá del corazón de Nora, en un video que publicó Baigorria Informa. "No recibió la contención suficiente, muchas veces las familias no saben enfrentar estos temas. Ella era mi hija, y quiero que se haga lo que se tenga que hacer, quiero políticas que hagan que la víctima no sufra. La vida de Nora, como la de tantas otras, no vuelve".